Coufal krůček od snu. Jdeme do toho s pokorou a respektem k Plzni, říká

„Všichni víme, o co hrajeme, co po zápase můžeme dokázat. Doufám, že do toho všichni dají sto padesát, možná ještě víc procent. A že to společně zvládneme,“ burcuje do kamery klubové televize před středečním střetnutím s Plzní.

První proti druhému. Mistr proti nejlepšímu týmu jara.

Když domácí Slavia vyhraje, je hotovo. Obhájí. Zvítězit potřebuje i Plzeň, jestliže chce udržet naději na sesazení svého soka z vedoucí pozice.

Slavia - Plzeň Ve středu od 20 hodin online.

Jste kvůli tomu, o co se hraje, nervózní?

Trošku. Je to spojené s tím, že poslední zápasy jsou vždycky nejtěžší, jsme krůček od cíle a velkého snu nás všech. Lehká nervozita s tím přichází a je to dobře: kdybychom ji neměli, znamenalo by to, že nám na tom moc nezáleží. Všichni v kabině chceme totéž a doufám, že se nám to povede už ve středu, i když to bude nesmírně těžké.

Co od utkání očekáváte? Takticky svázanou bitvu, nebo fotbal nahoru dolů?

Nevím, na co bude chtít hrát Plzeň, ale my budeme chtít vyhrát, abychom to mohli s nějakými diváky trošku oslavit. Půjdeme do toho určitě s pokorou a respektem k silnému soupeři. Myslím, že Plzeň bude hrát svou hru a my budeme také chtít hrát tu naši.



S Plzní jste hráli před šestnácti dny (0:0), můžete se navzájem ještě vůbec něčím překvapit?

Oba týmy mají velice dobré trenéry, kteří dbají na taktiku a pokaždé chtějí překvapit soupeře. Nějak překvapit je budeme muset, abychom vyhráli. Uvidíme, jak to bude vypadat.



Do Edenu bude moci poprvé po pauze přijít až pět tisíc lidí, Slavia uvolnila pro fanoušky zhruba čtyři tisíce vstupenek. Jak se těšíte na hlasitější kulisu?

Hrozně moc! Zaplaťpánbůh, že se situace urovnává, a doufám, že počty diváků na zápasech budou postupně růst.