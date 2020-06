Slavia a titul číslo dvacet? Oslava může přijít už po šlágru s Plzní

„Nic lepšího nás tehdy nenapadlo,“ culí se Vladimír Šmicer, jeden z pamětníků. „Dostali jsme v Drnovicích trojku, a když jsme nasedali do autobusu, ještě nebylo vůbec nic jistého. Když jsme pak z rádia zjistili, že druhá Olomouc prohrála a my jsme mistři, ta radost nešla kočírovat. V Edenu jsme po návratu jezdili traktůrkem, slavili jsme pak skoro měsíc.“

ONLINE: Slavia vs. Plzeň podrobná reportáž z Edenu od 20:00

Tehdy, v létě 1996, se fotbalová Slavia opájela euforií z titulu po nekonečných 49 letech.



A co dnes kolem desáté večer?

Bude slavit znovu?

Pokud ano, pak určitě jinak. Ne na pumpě, ne v autobusu, ne v kaluži. Tentokrát hraje doma v Edenu, kde mezitím vyrostl moderní stadion a kde se slavily další čtyři tituly.

2008, 2009, 2017, 2019.

Stačí, když Slavia večer porazí Plzeň, a bude juchat popáté za posledních dvanáct let. Chce využít toho, že díky domácímu prostředí má mečbol při vlastním podání, jak trefně poznamenal kouč Jindřich Trpišovský.

„Jsem plný očekávání. Těší mě, že se to takhle vyvrbilo a že jsme dostali takovou šanci u nás v Edenu,“ líčil v úterý. „Nemůžeme se dočkat.“

Fakt je, že možné rozuzlení ligy by těžko mohlo být pro slávisty působivější. Doma, proti jedinému pronásledovateli, navíc už aspoň s pěti tisíci fanoušky na tribunách.

Navíc při vědomí, že Viktoria v Edenu více než šest let nevyhrála a z posledních sedmi zápasů tam urvala jediný bod. Tak kdy jindy si vychutnat jubilejní, dvacátý titul?



Plzeň ještě pořád může tenhle pohádkový scénář rozcupovat. Když vyhraje, dotáhne se na tři body, což by se slávistickým sebevědomím mohlo pořádně zamávat.

„Pozor, ještě vůbec není hotovo,“ varuje Šmicer. „Ne že bych přímo trnul, ale Plzeň stáhla během jara deset bodů, takže říkám: klobouk dolů před ní. Pořád je na dostřel, to by mě v zimě vůbec nenapadlo.“

Pod novým trenérem Guľou začala Viktoria novou etapu, zatím až nečekaně úspěšnou. Když přičtete i přáteláky, Guľova celková bilance zní: 23 zápasů, 20 výher, 2 remízy, 1 porážka.

Přestože holohlavý kouč tvrdí, že se soustředí na výkony a slovo titul z něj nevydolujete, těžko se dá pominout, že Slavii dokázal aspoň znervóznět a udělal ligu o něco zajímavější.

Ale že by byla nakonec Plzeň proti všem očekáváním mistrem?

Pořád to zní jako nepravděpodobná varianta, což dokumentují nizoučké kurzy sázkových kanceláří na slávistický titul.

Slavia totiž důležité kroky většinou zvládá, naučila se ustát tíhu okamžiku.

Začalo to předloňským vítězstvím v domácím poháru, pokračovalo působivým tažením Evropskou ligou, loňským titulem, vysněnou Ligou mistrů. Kdykoli šlo do tuhého, slávisté se dokázali hecnout a zabrat – naposledy o víkendu v Ostravě, kde vyhráli 3:1 a zajistili si před dnešním šlágrem relativní klid.



I když většina hráčů v sešívaném už v českých podmínkách dosáhla na maximum, pořád z nich cítíte hlad a touhu si úspěchy zopakovat.

„Pozor, ještě vůbec není hotovo. Plzeň během jara stáhla 10 bodů, klobouk dolů.“ Vladimír Šmicer, slávistická legenda

Gólman Kolář posbíral rekordní počet nul, zápas od zápasu roste mladý stoper Zima, na krajích hřiště pumpují jezdci Bořil, Coufal, Masopust nebo Provod a rozehrál se tvůrce Stanciu.



„Hráči jako on takové zápasy rozhodují. Proto mají nejvyšší smlouvy: umějí se vyrovnat s tlakem a předvést top výkon. Přesně v takovém utkání si kupujete fanoušky a ukazujete sílu,“ myslí si Šmicer.

Ten v úterý v kavárně Tančícího domu novinářům oznamoval, že se chystá investovat do rychle se rozvíjejícího světa e-sportu, dnes večer však zase vymění virtuální realitu za skutečnost a uvelebí se na tribuně.

„To si nemůžu nechat ujít. Kdyby to moje štístko, o kterém se pořád mluví, zase přispělo aspoň jedním procentem, budu rád,“ pousmál se. „Ale věřím, že by to kluci zvládli i beze mě.“

Zvládnout = být mistrem.

Bude už večer liga znát (staro)nového šampiona?