Nadšený Trpišovský: Další dominantní výkon, jeden z nejlepších v sezoně

„Výsledek té převaze neodpovídá, ale jsme z vítězství nadšení. Je důležité, už vzhledem k náročnému programu,“ těšilo slávistického kouče po posledním kole základní části. „Musím vyzdvihnout výkon hráčů, protože podat po středě takový běžecký a aktivní výkon je obdivuhodné.“

Hráli jste třetí zápas během šesti dnů.

Tím spíš je obdivuhodné, jaký jsme si vytvořili tlak. Směrem dopředu to byl jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Přitom to nebylo jednoduché: Sigma hrála náročně, aktivně, zvolila netradiční rozestavení. Z jediné střely na bránu dala gól, do ofenzivy jsme pak natlačili hodně hráčů a z brejků se mohlo něco stát. Tím spíš oceňuju, že jsme základní část zakončili vítězně. Kdo si koupil lístek a přišel, určitě nelitoval. Teď máme týden volna a můžeme se připravit na nadstavbu.

Do ní jdete s náskokem čtyř bodů. Hřeje vás?

Kdyby nám to někdo řekl před sezonou, byli bychom šťastní. Zasloužili jsme si to, je to určitě výhodná pozice, ale stát se může všechno. Hrajeme o patnáct bodů s týmy, které se budou obírat navzájem... Je výhoda tam jít s náskokem.

Navíc Slavia posbírala po třiceti kolech nejvíc bodů ve své historii. Kdyby nebylo nadstavby, teď byste slavili.

Za rekord jsem rád, ještě víc mě těší, že už v soutěžních zápasech máme dohromady přes sto vstřelených gólů. Nejsem příznivcem nadstavby, velké ligy ji nemají. Já a asistenti hrajeme poprvé o titul, mohli jsme ho už mít, bohužel je zrovna nadstavba. Já jen pevně věřím, že se zaváděla proto, aby byla vrcholem ligy se vším všudy. Snad se nebudou zavírat sektory na zápasy, ve kterých mají být plné stadiony, bylo by to nešťastné a ne úplně důstojné. Má to být svátek ligy.

Jak se na něj připravíte?

Je pro nás obrovský bonus, že teď máme volný týden. Někteří hráči nastupují s obrovským sebezapřením, je tam i psychická únava, asi ještě větší. To platí i pro členy realizačního týmu, jedou denně na dvaceti hráčích a taky potřebují dva tři dny volno. Ten volný týden se opravdu hodí.

Co bude klíčové, abyste finále ligy zvládli?

Je to klišé, vy novináři to nechcete slyšet, ale musím to říct: potřebujeme jít zápas od zápasu. Rozhodne hlava, mentalita, teď už nic nenatrénujete. Je potřeba dobře načíst soupeře, trefit se do sestavy a zvládnout to. Podívejte na NHL: Tampa udělala bodový rekord v základní části a v play off vylétla po čtyřech zápasech. My navíc s nadstavbou nemáme zkušenost. Proto jsme už Olomouc brali trochu jako play off, musíme zápasy postupně ukrajovat a poradit si s tím. V našem stavu si potřebují kluci hlavně odpočinout, takže dostanou dva dny volno. Pak se připravíme na Liberec.

Je nebezpečné pro psychiku, že teď už můžete titul vlastně jen ztratit?

Nemůžeme koukat, kdo má kolik bodů. Potřebujeme zvládat vlastní zápasy, nedívat se na jiné. Je to i o produktivitě: kdybychom si sestříhali šance z posledních zápasů, není to celovečerní film, ale celoroční seriál. To přitom rozhoduje, musíme být efektivní. Asi na tréninku zmenšíme brány ze sedmi na pět metrů... Něco musíme vymyslet. Klobouk dolů před brankáři, co proti nám vychytají, ale je to i o nás, abychom byli klidnější. Nepřipravovat se o šance sami.

Chyběli vám zranění Zmrhal a Ševčík. Budou do nadstavby fit?

Ševčík má bohužel obnovené zranění, kvůli kterému nehrál už předtím. Je u něj šance, že by se mohl dát dohromady, stejně jako Jarda Zmrhal. Je pravděpodobné, že se v nadstavbě objeví, možná už v Liberci.