Třicet kol, deset person. Kdo zazářil v základní části fotbalové ligy

Připomeňte si deset jmen, která zaujala.

Nikolaj Komličenko Mladá Boleslav

Jihočech David Lafata je vášnivý myslivec, Rus Nikolaj Komličenko zase lovec trofejí. Střelba je faktorem, ve kterém se shodnou, vypiplali ji do detailu. Byť na první pohled nejsou výrazní technici, dokážou všelijaká zakončení – včetně střel přes hlavu nebo proměňování penalt. Lafata už ve sportovním důchodu sledoval, jestli boleslavský snajpr vyrovná 25gólový rekord z roku 2012. Zatím chybí jediný zásah a je pravděpodobné, že v nadstavbě, která se do statistik bude počítat, Lafatu dotáhne a pak i trumfne.

Tomáš Souček Slavia

Známky, které rozdávají redaktoři MF DNES hráčům po každém ligovém kole, mluví jasně: nejlepším ze všech byl vytáhlý slávista Tomáš Souček. Až na jediné utkání odehrál všechno a jeho průměr je vynikající – 2,13! „Pracuje jako počítač,“ hodnotil ho trenér Jindřich Trpišovský. Čtyřiadvacetiletý záložník vstřelil deset gólů, přidal pět asistencí, často byl kapitánem a chystá velký letní přestup: Slavia za něj žádá 10 milionů eur.

Patrik Hrošovský Plzeň

Za to, co za posledních pět let odmakal pro Plzeň, by si zasloužil poskočit do špičkové soutěže. Ze slovenského záložníka Patrika Hrošovského se stal symbol Viktorie. Když se v létě znovu ozve West Ham United, třeba se neúnavný pracant dočká. V uplynulých třiceti kolech neslezl ze hřiště. Nepočítáme-li brankáře Laštůvku a Hrubého, všech 2 700 minut zvládl už jen jablonecký obránce Tomáš Holeš. Obdivuhodný výkon.

Adam Hložek Sparta

Petr Čech začal ligu chytat v sedmnácti. Tomáš Rosický ji poprvé hrál, když byl o rok starší. A Pavel Nedvěd až v devatenácti. Jak vysoko tedy míří Adam Hložek? Celé jaro za Spartu válí v základní sestavě a první gól dal v rekordním věku 16 let, 7 měsíců a 15 dnů. Zatímco záložník Kanga, který by měl tým táhnout, zbytečně posbíral dvanáct žlutých karet, teenager z Brna, jehož si na Letné vypiplali, jde příkladem. Nezpychnout, nezpohodlnět, vyhnout se zraněním – a může to dotáhnout daleko.

Petr Rada Jablonec

Nejstarší i nejemotivnější muž mezi deseti vyvolenými. Ani v šedesáti letech neztrácí kouč Petr Rada drajv a vášeň. Dokonce se objevil na seznamu trenérů, kteří by mohli převzít Spartu. Proč ne? Loni vytáhl zkroušený Jablonec na třetí místo, teď na čtvrté. Ve víkendovém kole si výbornou pozici pojistil kanonádou 4:0 proti pátému Baníku. Jeho tým dal 53 gólů, jen Slavia byla lepší.

Filip Nguyen Liberec

Sparta měla senzační ročník 1992. Pamatujete? Kadeřábek, Brabec, Skalák, Krejčí, Frýdek... A v brance dělal náhradníka Filip Nguyen, mrštný syn vietnamského otce. Jeho měla velká kariéra minout, ještě před čtyřmi lety chytal za Nový Bydžov a rozvážel obědy do škol. Vytrval. Odměnou mu je v šestadvaceti pohádka v Liberci: jednadvacet zápasů a deset čistých kont. Mezi brankáři byl statisticky úspěšnější slávista Kolář, ovšem Nguyen zaujal snad ještě víc.

Jindřich Trpišovský Slavia

Pokud má někdo hlavní zásluhu na tom, kam se Slavia během posledních měsíců posunula, je to trenér v bílé kšiltovce. První půlrok měl v Edenu na rozkoukání, přesto stihl vyhrát pohár. A od léta se začalo naplno ukazovat, že jeho vize funguje. Slavia ligu převyšuje a Trpišovského nejvíc těší, že dává spoustu gólů – ve třiceti zápasech 72, což je úžasné číslo. Jeho tým chce na hřišti dominovat a bavit, což se daří. I proto je titul blízko a kurz na to, že ho Slavia získá, je nizoučký: navzdory „jen“ čtyřbodovému náskoku, který se v nadstavbě dá smazat.

Pavel Zavadil Opava

Táhlo mu na osmatřicet, když si utrhl vazy v koleně. Někdo by v jeho situaci kariéru zabalil, jiný by se třeba vrátil, odehrál rozlučkovou sezonu a šlus. Zavadil? O tři roky později je pořád nepostradatelný, jen Brno vyměnil za Opavu, kde šéfuje jako kapitán a za celou sezonu chyběl jen čtyřikrát. Není sám, liga veteránům přeje. Na jaře ožil boleslavský Matějovský, kterému je sedmatřicet. Ostrava se modlí, aby byl pro nadstavbu fit o rok starší kapitán Baroš. Ale Zavadil je i ve srovnání s nimi úkazem: v úterý mu bude jednačtyřicet.

František Straka Karviná

Tradiční tataráček na uvítanou se nekonal. Silná slova nahradila pokora. A dotazy na nenávist sparťanských či slávistických fanoušků zůstávaly až na výjimky bez komentáře. Do ligy se po pěti letech vrátil trochu jiný František Straka – klidnější, umírněnější v gestech i vyjádřeních. Ale drajv neztratil a Karviná mu možná bude brzy děkovat za záchranu. Do týmu, který vypadal odevzdaně, dokázal napumpovat energii a skvěle ho připravit na těžké zápasy: z posledních pěti čtyři vyhrál včetně tří proti týmům z první šestky.

Jan Matoušek Příbram

Za Příbram naskočil do patnácti zápasů – a v jedenácti dostal ocenění pro hráče utkání. Potřebujete snad lepší důkaz o tom, jak moc talent Jana Matouška mezi spoluhráči vyčnívá? Blonďatý blesk s dětským úsměvem do ligy vlétl, udivoval rychlostí a v Česku nevídaným driblinkem. Proto ho hned koupila Slavia, a i když ho nejdřív v Příbrami nechala hostovat, rychle si ho zase stáhla. Jenže to bylo ještě pro dvacetiletý objev velké sousto, a tak jaro strávil už zase u Litavky. Spadl z něj tlak, nabral zpátky sebevědomí a v létě se může v Edenu porvat o další šanci.