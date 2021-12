Boleslavský brankář Šeda ukázal trenérovi lepší tvář. A pomohl také VAR

A v neděli ji mohl v Teplicích splatit. „Za stavu 1:0 nás Honza Šeda podržel, když chytil penaltu,“ vystihl v pochvalné větě Jarolím klíčový moment zápasu, v němž už se výsledek nezměnil a Boleslav se posunula na šesté místo tabulky.

Takhle se příběh dramatického utkání, během něhož byl třikrát v akci VAR, z pohledu hostujícího hrdiny odehrával...

„Zápas bez šancí, a kdyby na nás byly dvě penalty, bylo by to hrozné. Dozadu jsme totiž fungovali velice dobře, takže bychom to nesli hodně špatně,“ tvrdil boleslavský gólman.

Nejprve zasáhl VAR, když Šedu přehodil domácí středopolař Jan Fortelný, ale z ofsajdu.

Podruhé videoasistent rozhodčího už hlavního arbitra Tomáše Batíka, který pískal devátý ligový zápas, volal přímo k obrazovce.

A Teplice pak kopaly penaltu za ruku Dominika Preislera. „Nepřišlo mi to penaltově. Byli tam naši Preisler se Suchým, který se otáčel, a spadlo to mezi ramena našeho kluka a hráče Teplic. Hodně zvláštní situace,“ nabídl Šeda svůj pohled. „Na posouzení hodně složitá situace i hodně sporná.“

Šeda však zakročil proti penaltovému střelci bravurně. „Možná Forťase rozhodil trochu i rozhodčí, neustále ho vracel, ať si míč postaví dobře na puntík,“ líčil brankář.

Bílý bod byl totiž na podmáčeném trávníku utopený v bahně a střelec se snažil postavit balon kousek vedle. Což podle pravidel nelze.

„Když se rozebíhal, strašně mi pomohlo, že v kroku přibrzdil. Tím rozhodil i sám sebe, míč měl mezi oběma nohama a nemohl ho uklidit úplně k tyči. I když jsem šel doprava, kopl to tak, že jsem mohl zasáhnout rukou a pak nohou,“ pokračoval v popisu Šeda.

Druhou penaltu po srážce domácího veterána Jana Rezka a hostujícího Davida Douděry naopak sudí Batík odvolal, na chybný verdikt ho upozornil VAR.

To se musím pousmát...

„Tohle je trošku za hranou chápání. Bylo evidentní, že náš Douděra odehrával balon, Rezek do něj vletěl a ještě ho podrazil. Nevím, kde rozhodčí stál. Rovnou to posoudil penaltově, to se musím pousmát. Naštěstí je VAR a přesvědčil ho, že udělal chybu,“ oddechl si Šeda.

Oddechnout si může i celá Boleslav. Podzim zakončila úspěšně, což přece jen trochu překryje předchozí rozpaky. Za silnou pětkou se usadila na šestém místě tabulky.

„Podzim hodnotím smíšeně, protože jsme některé zápasy promrhali a byli v nich lehkovážnější. Cítím, že jsme mohli mít o pár bodů více,“ připustil Karel Jarolím.