Sparťanská vize se mi líbí, říká Kuchta. Priske o něj stál už dřív

Kuchta promluvil krátce po podpisu smlouvy pro sparťanskou televizi. V rudém dresu, který měl na sobě naposledy v dorostu, zapózoval do objektivů.

„Chci být hlavně prospěšný pro mančaft a předvádět výkony, jakými jsem se prezentoval v uplynulém půlroce nebo třeba v nároďáku,“ hlásil. „Těším se na kluky, které jsem poznal právě v reprezentaci, Kubu Peška znám už ze společného působení v Liberci. Ze začátku to pro mě bude určitě výhoda.“

Před pár lety by napadlo málokoho, jak žádané Kuchtovo jméno nejen na českém fotbalovém trhu bude. Pro Spartu, která sháněla útočníka k Tomáši Čvančarovi, může být jeho příchod terno.

A také silný vzkaz zbytku ligy.

Vždyť i Kuchtův bývalý kouč Pavel Hoftych po jeho nedávných výborných výkonech v národním týmu líčil: „Být skaut, Honzovo jméno si podtrhnu. Exceloval. Kvalita silová, v zakončení, v nábězích. Jasný palec nahoru.“

Také on si na hráčově vzestupu může dělat zásluhy.

Byl u toho, když se Kuchtova kariéra začala lámat správným směrem. „Pár měsíců byl přitom na zabití,“ vzpomínal pro iDNES Premium nedávno na společný čas v Liberci. „Otrávený. Roztěkaný. Forma žádná, kondice špatná.“

Z Edenu, kam patřil, tehdy Kuchta dorazil na sever Čech na další z mnoha hostování, později do Slovanu i přestoupil a po zlepšených výkonech mu na Slavii dali druhou šanci.

Dál už ten příběh znáte: start ve staronovém působišti mu sice zkomplikoval covid, do základní sestavy přesto vyletěl nečekaně rychle. Začal střílet góly doma i v Evropě, přispěl k zisku ceněného double a zaujal kluby v zahraničí.

Pořád však na veřejnost sem tam proplula informace spojená s jeho složitou povahou. Třeba po loňském předkole Evropské ligy s Legií Varšava, kdy se měl v kabině ohradit proti rozhodnutí trenérů.

„Kuchtič v mojí nepřítomnosti řekl jednu větu, a pak už to byl z mé strany spíš jen důrazný monolog, kterým to všechno skončilo. Vysvětlil jsem mu, co a jak, což on jednou za čas potřebuje,“ popisoval incident slávistický kouč Jindřich Trpišovský. A sám hráč později v klubovém dokumentu Totální hattrick sebekriticky uznal: „Mrzí mě to. Sám jsem na sebe naštvaný, že si trenéři musí dát tu práci a řvát na mě. Je mi líto, že si na to někdy nepřijdu dřív sám.“

Jakou kapitolu teď asi rozepíše ve Spartě?

Po půlroce v ruském Lokomotivu Moskva, kam v lednu přestoupil ze Slavie za 130 milionů korun, se na Letné dohodl na ročním hostování, jež se za rok může změnit v trvalý přestup.

„Trenéra Priskeho znám jen oklikou. Byl v Antverpách, když se o mě zajímaly. Vyptávaly se, cosi proběhlo i s mým agentem,“ zmínil Kuchta. I to pro nyní pětadvacetiletého útočníka může být zkraje sezony ve Spartě příjemný bonus. Obě strany tuší, co od sebe čekat.