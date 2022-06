Běž osudu naproti, nabádá Kuchtu jeho bývalý kouč. Hlavní úkol: nevracet se do Ruska

Trenéři s ním rychle ztráceli trpělivost. Ale copak se jim lze divit? On pořád remcal. Když na hřišti nebylo po jeho, tvářil se jako kakabus. A nedej bože, když nehrál vůbec. Čišela z něj zapšklost. Házel kolem sebe uražená gesta. Asi byste to do něj neřekli. Do chlapíka, který v neděli šokoval Španělsko. První gól nezištně připravil, druhý famózním obloučkem přidal. Útočník Jan Kuchta ušel dlouhou cestu za fotbalovým uznáním.