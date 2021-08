Trpišovský o Kuchtovi: Hádka? Spíš můj monolog. On to občas potřebuje

Kuchta měl po pohárovém zápase kriticky vystoupit proti trenérskému štábu Jindřicha Trpišovského, napsal novinář Luděk Mádl ze serveru Seznam Zprávy. Incident následně zmiňovala i další média.

„Věci z kabiny ven normálně netaháme, ale četl jsem spoustu nepravdivých spekulací o nějaké hádce. Bylo to tak, že Kuchtič v mojí nepřítomnosti řekl jednu větu a pak už to byl z mé strany spíš jen důrazný monolog, kterým to všechno skončilo. Vysvětlil jsem mu, co a jak, což on jednou za čas potřebuje,“ řekl slávistický trenér po nedělní výhře nad Ostravou (4:0).

Tu Kuchta sledoval pouze na dálku. Před zápasem klub informoval o jeho hospitalizaci.

„Má opakovaně problémy s ledvinovým kamenem. Řešilo se to už před Teplicemi, ale ten problém se nepodařilo vyřešit, takže musel do nemocnice znovu. V pondělí by ho měli pustit. Je to i důvod, proč v některých minulých zápasech absentoval nebo proč nehrál ve čtvrtek od začátku. Není momentálně bohužel schopen absolvovat devadesátiminutovou zátěž,“ pokračoval Trpišovský.

A o jakých tématech ještě v neděli večer s novináři hovořil?

O vysoké výhře: „S Baníkem jsou to vždycky náročné zápasy, šli jsme do toho s velkým respektem. Baník dobře bránil, ale nám se podařilo dostat do tlaku, vyřešili jsme některé situace, Samek měl jedna plus jedna, vedli jsme o dva góly, na startu druhé půle nás podržel Ondra Kolář a pak už jsme přidali třetí branku a zápas jsme dohráli. Jsem rád za některé povedené individuální výkony, celkově pro nás dobrý výsledek.“

O padesátém zápase bez ligové porážky: „Upřímně je to ta poslední věc, kterou řešíme, i když je samozřejmě hezké, že jsme tuhle sérii dokázali zaokrouhlit. Momentálně jsou mnohem důležitější věci.“



O Ondřeji Kolářovi: „Jsem rád za reakci fanoušků při jeho rozehrávkách, potřebuje podporu, my musíme stát při sobě a proti Baníku to byl zase starý dobrý Ondra. Vyžadujeme po něm určitý způsob hry, který je pro nás důležitý. Hned první šanci jsme měli poté, co neodkopl balon, ale dobře ho rozehrál do strany. Samozřejmě, že k jeho stylu patří chyby, je to na riziko, v minulých zápasech hrál víc na jistotu, což se projevilo. Celkově jsme to pak nebyli my, nedokázali jsme soupeře tolik dostat pod tlak.“



O návratu Jana Bořila: „Jsem hodně rád, bylo vidět, že je na hřišti on i Ondra Kúdela se Standou Teclem. Na organizaci týmu se to projevilo a i vzhledem ke čtvrtku, kdy máme vykartovaného Oscara, jsme si potřebovali ověřit, jak je Bóřa připravený. Byla na něm vidět velká chuť a hlavně, že je zdravý. Sice jsme trochu upravili jeho postavení na hřišti, aby neměl tolik sprintových návratů, ale nakonec zvládl celých devadesát minut.“



O návratu zraněných na Legii: „U Lukáše Masopusta resonance neukázala vážné zranění, na které to původně vypadalo. Měl hematom ve svalu, ale vyšetření je čisté a měl by zkusit v pondělí trénink. Společně s ním by měl jít do plné přípravy i Krmenčík, byť to nechci zakřiknout. U ostatních zraněných se však nic nemění.“