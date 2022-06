Překvapení! Kuchta řeší návrat do Česka. A do Sparty? Na Letné už měl jednat

Fotbalový útočník Jan Kuchta se po půlroce v ruském Lokomotivu Moskva vrací do české ligy. A je to pikantní přestup. Místo Slavie, odkud se do zahraničí vydal, český reprezentant nejspíš oblékne dres Sparty. O svém angažmá na Letné už měl jednat.