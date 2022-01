Na Slavii nezapomenu, loučí se Kuchta. V Moskvě podepíše na čtyři a půl roku

„Pokud hráč projde v Moskvě zdravotní prohlídkou, měl by s aktuálně šestým celkem ruské Premier Ligy podepsat smlouvu na 4,5 roku,“ oznámila Slavia.

Před týdnem odcestovala na portugalské soustředění bez něj, Kuchtovi dala svolení jednat o novém angažmá.

Lokomotiv má do Edenu za nejlepšího slávistického střelce poslat 130 milionů korun. To je pětinásobek částky, kterou v létě nabízel druholigový anglický klub ze Stoke.

Tenkrát se v Edenu o uvolnění nyní pětadvacetiletého útočníka, jenž následně na podzim poprvé nakoukl i do národního týmu, vůbec nechtěli bavit. Teď se však situace mění.

„Vzpomínky na Slavii mám jen ty nejkrásnější a nejhezčí. Zejména minulou sezonu musím vyzdvihnout, protože byla jedinečná,“ popsal Kuchta pro slávistický web. „Když jsem nebyl zraněný, hrál jsem každý zápas, navíc se nám podařilo vyhrát, na co jsme sáhli, postoupili jsme do čtvrtfinále Evropské ligy. Jsem rád, že jsem to s takovou partou mohl zažít.“

Jan Kuchta 25 let Kuchta s fotbalem začínal v Pardubicích, v mládežnických kategoriích nastupoval i za Spartu, odkud přestoupil do Slavie. Ligu pravidelně hrál až v Bohemians, hostoval na Slovácku, ve Viktorii Žižkov, v Teplicích a v Liberci, kam později přestoupil. Když dal na jaře 2020 ve Slovanu šest branek, ozvala se mu Slavia. Po roce a půl dělá další krok.

Za rok a půl ve Slavii nasázel dvaatřicet soutěžních branek. Loni se dělil o korunu pro krále střelců se sparťanem Adamem Hložkem, na podzim nastřílel devět ligových gólů a tři trefy přidal i v Konferenční lize.

Nikdy nebyl oblíbencem soupeřů.

Vadilo jim jeho chování na hřišti, škádlil je, provokoval, snažil se je vyvést z míry. Vždycky však obětoval maximum pro své spoluhráče, pro tým.

Naposledy za Slavii nastoupil pět dnů před Štědrým dnem v Ostravě. Do hry šel jako náhradník v šedesáté minutě, ale zápas nedohrál.

V hektickém utkání, které skončilo remízou 3:3, na brankové čáře zaskakoval za překonaného gólmana Mandouse a míč vyrazil rukou. Byl už druhým vyloučeným slávistou v zápase.

Mimochodem, poslední gól dal o dvě kola dřív v Olomouci. Pokračování v Rusku? Takový je plán.

V novém týmu má Kuchta nahradit sedmigólového ruského reprezentanta Fjodora Smolova, který v zimě vyměnil Lokomotiv za Dynamo Moskva.