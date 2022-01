Slávisté jsou po největší dřině, přiletí Bah. Odpadly jim ale přípravné duely

Slávisté jsou v Algarve, kam kromě loňské výjimky kvůli koronaviru létají už čtyři roky, od pátého ledna. Pomalu nadešel čas, kdy se začnou věnovat herním záležitostem.

S nimi se ovšem pojí nečekaná komplikace.

Právě dnes, v pátek 14. ledna, byl naplánovaný první přípravný zápas se Servette Ženeva. Za týden pak Slavii měl prověřit Hajduk Split.

Ani jeden duel se vzhledem k situaci s covidem-19 neuskuteční.

„Oficiální přípravná utkání nám kvůli výskytu covidu u soupeře odpadla, nicméně trenéři si v rámci tréninkových zápasů se situaci poradí. Už jsme to takto praktikovali i v minulých přípravných obdobích,“ vzkázal tiskový mluvčí Michal Býček s tím, že generálka s ostravským Baníkem, jež je na programu 30. ledna po návratu ze zahraničí, normálně proběhne.

Pozitivní zprávou je, že na portugalský kemp už dorazí dánský bek Alexander Bah. Na začátku ledna před návratem do Česka měl pozitivní test a s týmem necestoval.

„Alex dnes přiletí z Prahy a zapojí se do tréninkového procesu,“ uvedl Býček.

Jeden z nejlepších hráčů ligového podzimu se připojuje ve chvíli, kdy jeho spoluhráči už podstoupili dřinu, kterou snad žádný fotbalista nemá rád. S náročnými tréninky se ale podle trenérů popasovali báječně.

„Kluci jsou fantastičtí. Je neuvěřitelné, co tady polykají za dávky a jak to zvládají. Je vidět, že i přes svátky něco dělali. Kdyby nic nedělali, tak by tohle nemohli zvládnout,“ pochvaluje si Houštecký, asistent hlavního kouče Jindřicha Trpišovského, v rozhovoru pro klubový web.

Trenérský tým v Portugalsku dohlíží na jedenatřicet hráčů, mezi kterými nechybí uzdravení obránci David Hovorka s Ondřejem Kúdelou. Po dlouhodobém zranění už se zapojil i Lukáš Provod, naopak Jan Bořil kvůli problémům s kolenem zůstal v Praze. Peter Olayinka je na Africkém poháru národů s nigerijskou reprezentací.

„Když se bavíme o hráčích, kteří jsou po rekonvalescenci, jako je Hovorka, Kúdela a Provod, tak cítíme velkou radost. Kluci z druhé strany sdílí to samé, protože jsou tady s týmem. Zvládají už i velké tréninkové dávky... Zapojili se i s týmem a vypadají fakt dobře. Věříme, že se brzy připojí úplně na sto procent k týmu,“ pravil Houštecký.

Spokojenost kromě počasí a prostředí panuje také s novou posilou Maksymem Talovjerovem, jenž přišel z Českých Budějovic, i s mladíky z druholigové Vlašimi, s níž Slavia spolupracuje.

„Maksym je hráč, kterého jsme dlouhodobě sledovali. Jeho fotbalové a fyzické dispozice jsou přesně do našeho fotbalu. Když vidíme, jak všechno zvládá a jak k tomu přistupuje, tak si myslíme, že jsme po fotbalové i fyzické stránce udělali dobře,“ uvedl Trpišovského asistent.

„A z kluků z Vlašimi jsme nadšení. Furt jsme čekali, kdo z nich odpadne, ale oni to zvládají na výbornou. Zapadli sem úplně jak zadek na hrnec. Je to příjemné překvapení.“

Z téměř třítýdenního tréninkového kempu se Slavia vrátí 24. ledna. Fotbalisté dostanou dva dny volna a pak budou pokračovat v přípravě na jarní start. Šest dnů po generálce s Baníkem přivítají doma Karvinou, devátého února vyzvou ve čtvrtfinále poháru Spartu. Následuje duel na Slovácku a pak odlet do Istanbulu na vyřazovací fázi Konferenční ligy s Fenerbahce.