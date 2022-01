Slavia pouští nejlepšího střelce, Kuchta jedná s Lokomotivem Moskva

Slavia ve středu odpoledne odletěla na třítýdenní soustředění do Portugalska. Už bez Jana Kuchty.

O jeho možném přestupu do Ruska jako první informoval server isport.cz.

Nabídky ze zahraničí měl Kuchta už loni v létě. Druholigové anglické Stoke však nabízelo nízké odstupné, pak se spekulovalo také o Lokomotivu. Nakonec to do Ruska podle všeho vyjde až nyní.

„Kdyby to vyšlo, bylo by to potvrzení našeho společného plánu. S Honzou spolupracuju od doby, co hrával za béčko Bohemky. Na první pohled se mi líbil jeho nebojácný styl a řekl jsem mu: Potenciál máš, teď musíš pracovat, abys mohl jít postupně nahoru,“ řekl pro MF DNES hráčův agent Milan Martinovič.

Pokud odejde, slávističtí fanoušci budou vzpomínat především na jeho góly, kterých dal za rok a půl přes třicet.

Ti soupeřovi zase na ne vždy džentlmenské chování. Tím, že chtěl pro tým to nejlepší, Kuchta protivníky provokoval, snažil se obránce vyvést z míry, neštítil se simulovat.

Naposledy za Slavii nastoupil 19. prosince v Ostravě. Do hry šel jako náhradník v šedesáté minutě, ale zápas nedohrál.

„Co jsem měl asi tak dělat...“

Naštvaná slova doprovázené gestem zmaru směrem k trenérům byla pět dnů před Vánoci posledním počinem, který Kuchta ve Slavii udělal.

V hektickém utkání na brankové čáře zaskakoval za překonaného gólmana Mandouse a míč vyrazil rukou. Dostal červenou kartu a Slavia inkasovala z penalty na 2:2, zápas nakonec skončil remízou 3:3.

Změny ve Slavii Možné odchody: Kuchta (Lokomotiv Moskva), Takács ? Příchody: Talovjerov (Č. Budějovice), Blecha (Vlašim), Icha (Táborsko), Alijagič (Vlašim NH), Višinský (Vlašim NH)

Přitom za poslední rok a půl byl Kuchta pro mužstvo platný na druhé straně hřiště.

V minulé sezoně po příchodu z Liberce dal patnáct branek, se sparťanem Adamem Hložkem nejvíc z ligy, a výrazně týmu pomohl k titulu. K tomu u dalších deseti gólů, které vstřelili spoluhráči, asistoval.

V Evropské lize skóroval dvakrát, třikrát se trefil v domácím poháru, z toho dvakrát v semifinále na Spartě.

I v současném ročníku je nejlepším slávistickým střelcem. Devět branek v šestnácti zápasech, další tři v Konferenční lize, které zásadně pomohly k postupu do jarní vyřazovací fáze.

Ve Slavii byl útočníkem číslo jedna. V úvodu sezony nebyl zcela fit, trápily ho potíže s ledvinovými kameny. I proto byl občas náhradníkem.

Po utkání srpnového pohárového předkola s Legií Varšava (2:2) ho kvůli chování musel usměrnit trenér Jindřich Trpišovský.

„V mojí nepřítomnosti řekl jednu větu, a pak už to byl z mé strany spíš jen důrazný monolog, kterým to všechno skončilo. Vysvětlil jsem mu, co a jak, což on jednou za čas potřebuje,“ vysvětlil kouč později.

Když ho nechal na lavičce, bylo na Kuchtovi poznat, jak je otrávený. Chtěl hrát každý zápas.

Na podzim se dostal do reprezentace, jako náhradník naskočil do kvalifikačních zápasů proti Walesu, Bělorusku a Estonsku. Hrál i přípravu proti Kuvajtu.

Kuchta s fotbalem začínal v Pardubicích, v mládežnických kategoriích nastupoval i za Spartu, odkud přestoupil do Slavie. V lize začínal v Bohemians, hostoval ve Slovácku, ve Viktorii Žižkov, v Teplicích a v Liberci, kam později přestoupil.

Když dal za jaro 2020 v Liberci šest branek, ozvala se mu Slavia. A v ní se hned zařadil mezi opory.