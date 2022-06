O fotbalových přeběhlících. Kuchta jako Brabec, Berger tvrdil: Mám to půl na půl

Před Kuchtou. Příběhy exslávistů ve Spartě Ze Slavie do Sparty? Jako první to udělal Karel Nedvěd v dávném roce 1897. A nedlouho po něm také rychlonožka Jan Košek, který červenobílou za rudou vyměnil v roce 1904. Rodinné finanční trable vyřešil lukrativnějším přestupem k rivalovi, který měl zájem a dokázal nabídnout víc peněz. Jenže za rok byl Košek zpátky ve Slavii. Dovedete si něco podobného představit v dnešních kulisách? Do Sparty jako bývalý hráč Slavie zamířil také Karel Poborský, který se do Česka vrátil v roce 2002 po šesti letech v Manchesteru United, Benfice Lisabon a Laziu Řím. Červenobílou minulost měli před příchodem na Letnou také Bořek Dočkal, před letošním koncem kariéry sparťanský kapitán, Lukáš Vácha, jenž dodnes vypomáhá v letenském béčku, či Pavel Horváth s Peterem Grajciarem. Ti všichni to však vzali oklikou. Na rozdíl od Vladimíra Labanta, který po skončení smlouvy v Edenu zmizel do Sparty a získal s ní čtyři tituly a hrál i Ligu mistrů. A pak ještě jeden unikátní případ: Patrik Berger jako kluk začal ve Spartě, ale coby dorostenec pláchl za trenérem Ježkem do Slavie, odkud se odrazil ke slavným angažmá v Dortmundu a v Liverpoolu. Při návratu do Česka pak zase oblékl dres Sparty a v době, kdy ji vedl jako kapitán, dokonce nastoupil v sešívaném dresu při exhibiční rozlučce kamaráda Vladimíra Šmicera. „Nejsem klubista. Mám to půl na půl,“ opakoval.