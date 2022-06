Presink, intenzita. S Kuchtou to bude jednodušší, ví sparťanský asistent

Premiéru Sparty pod dánským trenérem Priskem v tréninkovém centru na Strahově si navzdory deštivému počasí nenechaly ujít stovky, možná tisícovky fanoušků.

Na to, aby viděli v akci čerstvou a dosud nejzvučnější posilu, útočníka Jana Kuchtu, bylo samozřejmě brzy. Sparta jeho příchod oficiálně oznámila jen několik minut před výkopem.

„Je to kvalitní hráč a těšíme se, až bude součástí týmu. My trenéři samozřejmě chceme pracovat s nejlepšími možnými hráči,“ řekl sparťanský asistent Nörgaard.

Čí vlastně byl nápad Jana Kuchtu přivést? Vzešlo to od trenérského týmu, nebo od sportovního ředitele Tomáše Rosického?

Ve vedení na tom pracovali velmi usilovně a my v ně máme plnou důvěru, že nám budou přivádět kvalitní hráče. My trenéři se zajímáme především o fotbalisty, které máme k dispozici. Snažíme se získat co možná nejlepší obrázek i o hráčích z B týmu, mládeže i těch, co byli minulou sezonu na hostování. Tomáš se samozřejmě snaží zvýšit kvalitu kádru.

Mohl by být Kuchta rozhodujícím faktorem při honbě za titulem?

Rozhodujícím faktorem bude tým. Ale samozřejmě, že čím víc kvalitních hráčů jako je Kuchta máme, tím lehčí by to pro nás mělo být.

Jak důležitý bude pro herní styl, který chcete praktikovat? Zejména co se presinku týče.

Každý, kdo ho aspoň trochu viděl, ví, jak je pro soupeře nepříjemný. Pokud budeme chtít vysoko napadat nebo represovat po ztrátě míče, útočník s takovou výbušností nám rozhodně pomůže.

Jaký dojem máte z prvního zápasu?

Velmi dobrý. Vybrali jsme hráče, aby nám ukázali, čeho jsou schopní. Bylo tam hodně energie, občas trochu stresu. Ale plnili, co jsme po nich žádali. Takže jsme spokojení.

Vystřídali jste dvě jedenáctky. Který poločas se vám líbil víc?

Byly rozdílné. V první půli jsme se občas trochu hledali, ve druhé to zase bylo víc nahoru dolů. Už v prvním poločase jsme měli šance, které jsme neproměnili. V té druhé jsme byli efektivnější.

Jaké aspekty hry jste chtěli vidět?

Teď to bylo hlavně o defenzivě a organizaci hry. Chceme v tom být silní. Snažíme se být kompaktní, ale zároveň dostatečně vysoko. Je to hodně o intenzivních sprintech a represinku, což se dnes dařilo.

První poločas odehrál i Lukáš Sadílek ze Slovácka. Kdy si myslíte, že se povede dokončit jeho přestup do Sparty?

To upřímně nevím. Trénuje s námi, dnes hrál, dosud pracuje velmi dobře. Doufáme, že se to brzy podaří dotáhnout.