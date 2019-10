Jabloneckého Kroba čeká duel s týmem, kde strávil šest let

Na konci června proto po Krobovi rychle sáhl FK Jablonec, který se zkušeným bekem podepsal smlouvu na jeden rok s následnou opcí.

V pátek tedy Kroba čeká pikantní duel proti Teplicím, za které nastoupil v nejvyšší soutěži do 158 zápasů. „Bude to malinko jiný zápas, přece jen jsem tam zažil pár let. Když nám zápas vyjde, nějaké dobré pohoštění do kabiny ode mě určitě přijde,“ plánuje pro jablonecké spoluhráče prémii 32letý Jan Krob.

Snadné to ale fotbalisté Jablonce mít asi nebudou. Teplicím se sice na jablonecké Střelnici dlouhodobě nedaří, ale aktuálně chytily dobrou formu a v posledních sedmi zápasech drží neporazitelnost.

„Je fakt, že Teplice jsou teď rozjeté, ale budeme se snažit jim tu šňůru překazit. Zápas chceme a musíme zvládnout,“ velí Krob, který v dresu Teplic v Jablonci nikdy nevyhrál. „Doma nám to proti Jablonci docela šlo, ale tady na Střelnici to bylo vždycky hodně těžké. Za těch šest let jsme tu udělali snad jen dvě remízy, soupeřům se v Jablonci hraje těžce, tak budeme doufat, že se tady teď bude těžce hrát i Teplicím.“

Krob se v Jablonci rozjížděl pozvolna. V prvních třech kolech byl náhradníkem, ale od čtvrtého už trvale nastupuje v základní sestavě a na levé straně vytvořili s Janem Sýkorou velmi údernou dvojici.

„Do Jablonce jsem přišel po zranění, takže příprava nebyla ideální. Naskočil jsem do rozjetého vlaku a cítil jsem, že moje kondice není v dobrém stavu. Věděl jsem, že začátek sezony nebude pro mě úplně dobrý, ale postupem času to šlo nahoru a cítil jsem se líp i v tréninku. S trenérem Radou jsme se o tom bavili, teď hraju pravidelně a musím říct, že jsem za to strašně rád,“ řekl Jan Krob, který patří mezi elitní ligové hráče, kteří připravují góly. V nejvyšší soutěži dosud odehrál za Kladno, Spartu, České Budějovice, Teplice a Jablonec celkem 210 utkání s bilancí devíti branek a 44 asistencí.