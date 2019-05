Krob do béčka, dalších pět hráčů pryč. Teplice začaly s čistkou v kádru

„A to z výkonnostních důvodů. Bereme za ho jednoho z lídrů kabiny, ale nepředával na hráče pozitivní myšlení,“ ozřejmil sportovní ředitel sklářů Štěpán Vachoušek.

„Chceme v něm zase toho lídra na hřišti i v šatně probudit. Samozřejmě před ním nezavíráme dveře do áčka, má je otevřené. Bude záležet na něm, jak se s tím popere.“

Dvaatřicetiletý levý obránce se 198 ligovými starty byl se šesti asistencemi nejlepším nahrávačem Teplic, na jaře však připravil jediný gól.

„Hladovost a touha po úspěchu u­ našich krajních obránců, tedy Kroba a Vondráška, na jaře velmi ochabla. Musí hodně přidat,“ řekl trenér Stanislav Hejkal. „Oba hráli fotbal, který nebolí, na jaře od nich byla nízká náběhovost, malá podpora útoku, minimum centrů. Potřebujeme jim přivést konkurenci, ne-li přestavět celou obranu.“

Přeřazení Kroba do třetiligové rezervy, která nahradí od nové sezony juniorku, je podle Vachouška i ­důrazným vzkazem: „Dáváme tím jasně najevo, ať kabině nebo lidem, že nám to tady není jedno. V posledních čtyřech letech máme v závěru kolapsy, nezvládáme to. Musí se něco stát, aby už se to neopakovalo. Jak jsme kdysi přijali výhru 7:0 na Slavii, musíme přijmou prohru 0:8 s Mladou Boleslaví.“

Kolosální ostuda v semifinále prostřední skupiny o Evropu Vachouška ranila.

„Chci, aby se to už uzavřelo a šli jsme do nové sezony s čistým štítem. A s dalekou jinou náladou a přístupem, než jsme končili,“ naštval ho nejvyšší domácí debakl české ligy.

„Do konce března by přitom nikdo neřekl, jak hrůzostrašně to pro nás dopadne. Předtím jsme se prezentovali vysokým presinkem, výborným pohybem všech hráčů, drzostí, dobrou obranou, skvělými přechody do útoku. V dubnu nebylo lautr nic. Všechny mančafty nás přehrávaly; v čem jsme byli silní, v tom jsme najednou byli slabí. Bylo to v hlavách a vinu neseme i my ve vedení.“

Padaly i další hlavy. „Útočníka Kuchtu vracíme do Slavie, nenaplnil naše očekávání, což beru za moji velkou chybu. Já jsem za to zodpovědný, já ho sem přivedl. Nikdy nevidíte hráčům do hlavy, ale nikdy by mě nenapadlo, že se bude takhle prezentovat. Není to vůbec špatný hráč, umí dát gól, umí pracovat, ale má špatně nastavenou hlavu. Fotbal pro něj není na prvním místě. Musí o tom začít přemýšlet,“ vyzývá Vachoušek.

Teplice se rovněž loučí s obráncem Hoškem a záložníkem Soungolem, budou jim hledat nové kluby. Nepřesvědčil ani Estonec Luts, který si má najít angažmá, zpátky do Dukly se vrací Bezdička.

„V mančaftu chceme mít víc Tepličáků, vrací se Kodeš z Varnsdorfu, který odehrál slušné zápasy ve 2. lize a ­měl by dostat šanci se ukázat. Z ­Táborska jde zpátky Hasil, měl by nahradit Hoška. Jsou to mladí talentovaní kluci, místní, daleko víc jim ­bude na klubu záležet,“ je přesvědčený Vachoušek.

Z Ústí se vrátí útočník Šup i obránce Šimeček. „Začnou přípravu s áčkem, po čtrnácti dnech uvidíme.“ Šanci dostanou i mladí gólmani. „Jeden z dvojice Plachý - Němeček zůstane s áčkem a bude chytat 3. ligu, druhému budeme hledat hostování. Potřebujeme, aby oba chytali a ukázali, jestli s nimi do budoucna můžeme počítat.“



Na pročištění kádru teplický klub uvolnil nezveřejněný balík peněz. „Budeme se snažit tým přebudovat tak, aby nikdo nic neměl jistého, aby všichni byli na pérkách, na špičkách,“ tvrdí Vachoušek.

Přivést chce nejmíň tři hráče, kteří by zvýšili konkurenci. „Rozjednáno máme minimálně sedm hráčů, přivést chceme stoprocentně tři. Byli jsme i ve Španělsku, v Rusku.“

Prioritou je útočník. „Začínáme dům stavět od střechy, tedy od útoku, a budeme to stavět dolů,“ říká kouč Hejkal.

Prostředky na pořízení posil jsou ovšem omezené. „Nekoupíme hráče za dvacet milionů, nejsme Sparta, Slavia ani Plzeň, na to prostě nemáme. Ale chceme, aby kádr dostal novou sílu a chuť, nechceme jen čekat, že to bude další rok stejné. Život je boj, jdeme bojovat!“ burcuje Vachoušek.