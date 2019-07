Krob oslavil 200. start v lize stylově, dal nejrychlejší gól kariéry

Před dvěma měsíci přitom Kroba jako nepotřebného v Teplicích přeřadili do béčka. Svízelnou situaci se mu podařilo vyřešit přestupem do Jablonce. A hned ve druhém ligovém utkání za nový tým se dočkal první branky a parádně tak oslavil svůj 200. zápas v nejvyšší soutěži, a to přesto, že nepatří k vyhlášeným střelcům, ale spíše k nahrávačům.

Dvaatřicetiletý krajní obránce zatím sice v Jablonci sbírá starty po minutách, ale to bylo i tím, že po příchodu na Střelnici doháněl tréninkové manko z Teplic. „Chvíli mi to trvalo, ale už jsem stoprocentně připravený a jsem moc rád, že jsem mohl přispět k důležitému vítězství v tom náročném týdnu, co máme za sebou,“ řekl Krob po demolici Slovácka.



Na hřiště šel coby střídající hráč v 67. minutě a brzy nato vstřelil po nezištné přihrávce Matouška gól, který se ukázal jako klíč k jablonecké výhře. Rychle využil brejku po levé straně a nadvakrát zblízka dopravil míč do sítě. „Zrovna jsme se domlouvali se (spoluhráčem Janem) Sýkorou, jak se tam srovnáme, když přišel brejk a skvělá zpětná přihrávka před branku. Trefit jsem to měl hned při první střele, ale naštěstí jsem to tam natlačil z dorážky,“ popisoval nejrychlejší branku své kariéry.

Od té chvíle byl Jablonec na koni, Slovácko hru otevřelo a Severočeši jim nasázeli další čtyři góly. „Asi to byl rozhodující okamžik, ale nám tam pak padlo vše, na co jsme sáhli. To znám z minulosti ze zápasu na Slavii,“ konstatoval Krob. „Vítězství je sice vysoké, ale tak jednoznačné to nebylo. Dali jsme rychlý gól, ale po něm jsme se trošku zatáhli. Pak nás jednou podržel Vlasta Hrubý a ještě měli hosté břevno. Začátek druhé půle byl vyrovnaný, ale asi rozhodl druhý gól.“

Na rozdíl od bývalých teplických spoluhráčů si Krob v aktuální sezoně může zahrát i evropské poháry. Ve čtvrtek v Arménii ještě od trenéra Petra Rady šanci nedostal, ale protože Jablonečtí úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan nečekaně prohráli 1:2, jeho šance možná přijde už v domácí odvetě. „Musíme ve čtvrtek udělat všechno pro postup, snad jsme si nechali nějaké góly z dneška. Potřebujeme se rychle prosadit střelecky a zvrátit dosavadní průběh. Je vidět, že nás prohra nezlomila,“ prohlásil Krob.