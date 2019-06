Potvrzeno: Levou stranu jablonecké obrany posílil Krob z Teplic

Po ukončení hostování ukrajinského levého obránce Eduarda Sobola, jenž patřil na jaře do základní sestavy fotbalistů prvoligového FK Jablonec, získal klub jeho krajana Andreje Curikova. Ten však ještě doléčuje zranění a k týmu se připojí až v pondělí.

Proto se vedení jabloneckého klubu rozhodlo raději tento post ještě vyztužit a z Teplic přivedlo zkušeného obránce Jana Kroba. Dvaatřicetiletý bek podepsal včera ráno smlouvu na jeden rok s následnou opcí a s týmem odcestoval na herní kemp do Rakouska.



„Byla to strašně rychlá akce. Volal mi pan Pelta (majitel jabloneckého klubu) a během dvou minut bylo všechno domluvené. Jsem strašně moc rád, že se povedl přestup do takového klubu, jakým je Jablonce. Pravidelně hraje o nejvyšší příčky v lize a evropské poháry. Každý hráč má nějaké cíle a já jsem se, bohužel, do evropských pohárů s Teplicemi probojovat nedokázal,“ poznamenal po přesunu do Jablonce Jan Krob, jenž byl v Teplicích od sezony 2013/14 klíčovým mužem sestavy. „Jablonec je momentálně o level výš než Teplice a moc se těším na novou výzvu.“

Jan Krob je dlouhodobě jedním z nejlepších fotbalistů první ligy, kteří připravují svým spoluhráčům góly. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 198 utkání, v nichž si připsal sedm gólů a 43 asistencí.



„Vím, že pár hráčů po úspěšné sezoně v Jablonci odešlo a trošku se kádr obměňuje, ale i tady bývá pravidelně kvalitní kádr s velmi dobrými hráči, na které se moc těším. Doufám, že letos bude opět skvělá sezona,“ přeje si Jan Krob, jenž z Teplic dobře zná aktuálního kouče Jablonce Petra Radu. „Trenéra Radu znám a vím, že zápasy hrozně moc prožívá a snaží se dostat z hráčů maximum.“