Teplický Krob: Moc jsme si o sobě mysleli a Boleslav nás odstřelila

Jak se hrál zápas, který byl jen nepříjemnou formalitou?

Bohužel to není nic dobrého. Celý týden byl na houby, zápas se musel už jen odehrát. I tempo nasvědčovalo tomu, že Boleslav si šla jen tréninkově zahrát a soustředí se na příští zápasy v play off.

Bylo složité se po domácím debaklu 0:8 soustředit?

My jsme v hlavách tak zamotaní, že jsme rádi, že zápas skončil 1:1. Už se hrálo spíš jen z povinnosti.

A zase jste neuhlídali kanonýra Komličenka, Teplicím dal v šesti zápasech šest gólů.

Útočník je to výborný. Hlavně u nás prokázal, že má silné souboje, ve vápně je zabiják. Ne nadarmo nastřílel 27 gólů. Asi ho Boleslav těžko udrží a půjde do světa.

Chtěli jste si vy, kdo jste nastoupili, v odvetě říct o to, abyste v Teplicích pokračovali?

Každý hraje o svoje triko, po výbuchu si nikdo nemohl dovolit hrát na půl plynu. Pojali jsme to normálně. A Mladá Boleslav tak, že to jde už jen odehrát.

Podpořil vás fanklub, dvě desítky lidí. Překvapili vás?

Na náš trénink přišel jejich vedoucí, s pár kluky se bavil. Je super, že nás nehodili přes palubu a dorazili. My potřebujeme je, oni nás. Musíme od nové sezony navázat na spolupráci a na tohle rychle zapomenut.

Půl květnové výplaty dolů, zkrácená dovolená. Loni jste proti pokutě za porážku s Brnem protestovali, letos ne?

Když víme, že to byl výbuch, pokuta je namístě. Loni jednou prohrajete o tři góly, Brno čtyřikrát vystřelí a dá čtyři góly… A hlavně oznámení o pokutě už viselo na internetu a my to oficiálně nevěděli, bylo to nešťastné. Teď pokutu řekli nejdřív nám, podepsali jsme papír, všichni souhlasili, tak to má chodit. Každý ví, že 0:8 byl výbuch. Není nikdo, kdo by postih nepřijal.

Každý si mohl říct, jestli chce odejít. Co jste řekl vy?

Mám platnou smlouvu, o ničem jiném než o Teplicích neuvažuji.

Sezona vám skončila. Jaká byla?

Jak na houpačce. Začátek nebyl špatný, pak přišel útlum a změna trenéra. První dvě kola pod panem Hejkalem nevyšla výsledkově, ale na konci jsme udělali z těžkých zápasů výbornou sérii a podzim jsme zachránili. Jaro podobně. Máme vždycky měsíc špatný, měsíc výborný. Dopadlo to tak, že jsme skončili v prostřední skupině, podle mého to vedení tak chtělo. Cíl se splnil, konec nevyšel. Chtěli jsme být důstojným soupeřem Boleslavi, ale už v 15. minutě prvního zápasu jsme věděli, že to je průšvih a že se jim nemůžeme rovnat.

Analyzovali jste si zpětně ten osmigólový propadák?

Ukázali jsme si na videu góly. Měli jsme taktický plán na soupeře, ale každý jsme si na hřišti dělali, co jsme chtěli. Když Teplice, náš mančaft, nebudou tahat jeden za druhého, dopadne to vždycky takhle. Mysleli jsme si, že jsme všichni fotbalisti, a Boleslav nás odstřelila. Ukázala nám, že takhle to není.