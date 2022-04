Peltův svět se třese: Jablonec tone v bažině a krvácí

Valí se na něj malér za malérem. Hrozí mu šest let vězení za čachry se sportovními dotacemi, výši trestu by se měl dozvědět na podzim. Ačkoli je životním optimistou, ani on nevěří, že mu soud vyjde vstříc a napaří jen podmínku. Do toho fotbalový Jablonec, jeho nejmilejší hračka, balancuje nad propastí. Je k nevíře, že tak prověřená značka spadla až na patnácté místo a reálně to smrdí sestupem. Svět Miroslava Pelty se otřásá v základech.