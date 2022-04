PONEDĚLNÍK: Úspěšní ze staré školy: Koubek si zaslouží cenu, Rada uznání

I já patřím mezi ty, kteří by si vystačili s klasickou dávkou mačů v dlouhodobé soutěži, jenže to bychom pak nebyli svědky, jak hradecký nováček v mistrovské skupině po úžasném výkonu porazí v přestřelce 4:3 Slavii a netušeně zamotá bitvu o titul.

Anebo jak se v záchranářské skupině snaží mančafty na poslední chvíli vyhnout baráží. A především bychom neviděli parádní trefy, přihrávky a snad ještě fantastičtější zákroky brankářů, kteří na úvod nadstavby předvedli působivé kouzelnické vystoupení. Rozhodně se bylo nač koukat. Díky nášupu navíc.

Brankářská show: Staněk, Vízek, Macík

Těžko vybrat povedenější. Asi nejdůležitějšími zásahy se blýskl plzeňský brankář Jindřich Staněk, který proti Slovácku už do třinácté minuty lapil dva čisté góly. A další za stavu 2:1. Hlavně smolař Petr Reinberk asi nechápe doteď, jak jej Staněk vyčapal.

Takto si každý trenér představuje přínos muže v rukavicích. Udělal rozdíl ve skóre. Chytil něco navíc.

Dvěma góly se blýskl nejlepší ligový střelec Jean-David Beauguel, jenž si připsal před rozdílovou trefou také asistenci kola. V obklíčení ve vápně udělal tři žongly a pak jemnou „bekhendovou“ šajtlí naservíroval gólovku Sýkorovi.

Hezkým obloučkem zase na sebe upozornil asistující Lukáš Kalvach, který hraje v jarní části ve velkém stylu. Defenzivní středopolař by mohl vyučovat řezané diagonály. Má je nejlepší v lize. Možná by stálo za to, jej zase po čase pozvat do národního týmu.

Slavia nemůže v lize bránit jako v Evropě

Plzeň se i díky zaváhání Slavie vyhoupla opět na první místo s dvoubodovým náskokem. Tahanice vrcholí. Výhra votroků nad sešívanými překvapila asi všechny, nejméně v Olomouci, která dostala od Hradce v jeho mladoboleslavském azylu trojku nedávno.

Porazit následně Spartu 2:0 byl pro Sigmu přijatelnější úkol. Ve fotbale příliš logiky nehledejme, mnohem lepší je se z něj prostě radovat. Sedm gólů, jeden povedenější než druhý. Slávisté Jurásek s Filou se trefili exkluzivně z voleje, Kúdela z halfvoleje. Čistá krása.

Ale byla jí k ničemu, neboť hradecký brankář Patrik Vízek předvedl další tři top zákroky.

Slavia si ověřila, že nemůže v české lize bránit stejně chaoticky jako v evropských pohárech. To je cesta do pekel a je jedno, jestli v její bráně stojí Kolář nebo Mandous.

Hradec potvrdil, že se do elitní šestky nedostal náhodou. Trojkový systém v obraně mu sedí, ve hře dopředu vynikají nejen Mejdr s Vlkanovou.

Sedmdesátiletý trenér Miroslav Koubek ukazuje, že škatulka stará škola nebo za zenitem, se nedá měřit datem narození. Aspirant na Trenéra roku.

Jen těch faulů by mohlo být méně.

Velká škoda, že tohle krásné vítězství neviděli naživo diváci v Hradci, domácí stadion by takovému představení slušel. Až by se chtělo věřit, že v případě votroků nepůjde jen o nováčkovský elán podobně jako v případě Pardubic. Příští sezona ukáže. A také přestupy v létě...

Nejméně atraktivní je prostřední skupina o bonusový milion. Ale i v ní jsou k vidění výborné výkony. Do soutěže o zákrok kola se v poslední minutě nastaveného času přihlásil olomoucký Matúš Macík, jenž zblízka vytáhl nad břevno nohou/rukou ránu libereckého Lubomíra Tupty. Wow!

V nejlepší formě snad ze všech hráčů v lize nyní hraje mladoboleslavský křídelník David Douděra, který se proti Českým Budějovicím trefil dvakrát a z posledních sedmi kol má na kontě sedm zásahů! Celková bilance 9+4 jej musí hřát.

Sparťanské harakiri

Fanoušci Sparty zase musí ještě pořád významně zvedat obočí nad středečním výbuchem v Olomouci. Nebýt toho, byli by Letenští stále blízko titulu, takto už je to jen teorie. Na Hané bylo ze strany favorita všechno špatně.

Sigma si vyhodnotila, že stačí zatlačit na Sáčka se Součkem, k čemuž stačilo borci jako Greššák s Breitem, a střed hřiště i většina míčů byla jejich. Ladislava Krejčího staršího zase na lajně školil Juraj Chvátal, jenž se dřív ve Spartě neprosadil.

Celou řadu užitečných podnětů si musel odnést trenér Pavel Vrba. Proti Baníku překopal sestavu a byla z toho pohodová výhra.

Ostrava potvrdila, že ať je na její lavičce hlavní trenér, nebo jeho asistent, k top klubům má pořád daleko.

Radovo odcházení

S asistenty se zkusí v lize zachránit Jablonec, který zažívá strmý pád z výšin. Odvolání třiašedesátiletého trenérského bouřliváka Petra Rady nemusí být ještě tím dnem. Majitele klubu Miroslava Peltu čeká nejspíš vězení a co čeká Jablonec, těžko předvídat.

Nemělo by však zapadnout, že Rada navzdory trpkému konci a dlouhé sérii bez vítězství odchází jako velice úspěšný kouč. Dvě třetí místa, dvě čtvrté, účast v základních skupinách Evropské a Konferenční ligy. Na další starou školu, borce za zenitem, jak v Česku rádi používáme místo úcty k legendám, docela dobré, že?

Často po výprodeji skládal novou sestavu a dařilo se mu to. I když se jistě najdou tací, co budou tvrdit, že úspěchy nebyla jeho zásluha, na rozdíl od neúspěchu, ty jdou za trenérem vždycky.

Tak už to v nevděčném řemeslu chodí. Že se vztah vyčerpal, se může stát. Pět let je na jednoho trenéra skvělá vizitka. Trošku ji kromě sestupových starostí kalí i Radovo chování, místy až buranské.

Co bylo oživením frází, se brzy přejedlo. Ale nelze zapomenout, jak kouč Rada po kritice zavolal a dlouhý výživný hovor se na konci změnil v přátelské: „Budu vám všem chybět, ahoj!“

Pěkné ponedělí.