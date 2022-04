Jablonecký záložník Malínský: V hlavě už mám spíš černé scénáře

Jablonec, který v předchozích sezonách skončil v nejvyšší soutěži dvakrát třetí a dvakrát čtvrtý, tak klesl až na předposlední 15. místo, jež by po konci sezony znamenalo účast v baráži o udržení.

„To už je úplně katastrofální situace. Pro nás i pro fanoušky,“ tvrdí záložník Tomáš Malínský, který už dvakrát sestup do druhé ligy zažil, a to v dresu Hradce Králové v letech 2013 a 2015.

„Kdyby někdo před sezonou říkal, že budeme hrát takhle špatně a o záchranu a že budeme dokonce předposlední, tak by tomu nikdo z nás samozřejmě nevěřil. Bohužel, takový je fotbal a nás to strašně mrzí. Pořád jsou ale před námi čtyři kola a můžeme se z toho dostat. Baráž nechce hrát nikdo,“ konstatoval třicetiletý Malínský, jenž v Jablonci hostuje ze Slavie a na kontě má v této ligové sezoně tři vstřelené góly.

Díky tomu je aktuálně spolu s Pilařem nejlepším „kanonýrem“ týmu, protože Jablonečtí dali dosud ve 31 zápasech bídných 22 branek...

Jak hodnotíte domácí porážku s Pardubicemi?

Vstoupili jsme do zápasu poměrně dobře, měli jsme nějaké náznaky šancí, bohužel to finále už se nám dlouho nedaří řešit. A pak se jako vždycky soupeř ocitl ve velmi dobré příležitosti, ale naštěstí to pro nás ještě gólem neskončilo. Druhý poločas samozřejmě dost ovlivnila ta naše brzká červená karta, Pardubice si pak zápas hlídaly a vyústilo to v jejich vedoucí branku. My jsme ke konci měli i v oslabení poměrně slušné závary, ale nic jsme tam nedotlačili a prohráli jsme.

Co hlavně chybí v té finální části?

Asi to není o nervozitě, je to spíš o kvalitě jednotlivců, kteří se v té situaci ocitnou. A chce to prostě víc klidu a chtít ještě víc se do té šance dostat a proměnit ji. Když ale někdy chce hráč až moc, tak to zase může být kontraproduktivní. Všichni jsme chtěli v tomhle zápase odvést maximum, v kabině to bylo vidět, byli jsme přesvědčení, že to zvládneme. Bohužel přišla ta červená karta, kdy jsme se vzadu nějak nedomluvili, balon se tam různě poodrážel, soupeř z toho vytěžil šanci a naše vyloučení.

I vy jste měl v prvním poločase nadějné střelecké příležitosti, proč nedopadly gólem?

V té první situaci jsem asi měl zkusit jít hned jeden na jednoho a dostat se před soupeře. Ale na tom našem hřišti to není sranda, když člověk vede třicet metrů balon a furt se na něj musí koukat, aby ho měl pod kontrolou... V té další možnosti jsem vyplaval sám na zadní tyči, brankář Markovič na mě vyběhl a šel po míči rukama. Tak jsem ho chtěl zkusit přehodit, protože už bych se přes něj asi nedostal, ale míč mi skočil a šlo to vedle.

Skupinu o záchranu jste začali domácí porážkou, jsou tyto zápasy už hlavně o hlavě?

Teče nám do bot a aspoň já to v hlavě určitě mám, přemýšlím, co a jak, a jsou to už spíš takové černé scénáře. Po základní části jsme si říkali, že máme před sebou ještě pět kol, teď už si budeme říkat, že máme ještě čtyři... Prostě už musíme zabrat, nic jiného nám nezbývá, pokud nechceme hrát baráž.

Jak se aktuální série jedenácti zápasů bez vítězství projevuje v kabině?

Nálada není dobrá, to je pochopitelné. Nikdo nikomu nic nevyčítá, spíš je tam ticho, každý si uvědomuje vážnost situace. Trápí mě to a nevím o nikom, koho by to v kabině netrápilo, ale musíme si před každým zápasem říkat, že teď už to zvládneme. Bohužel nám to nejde. Už je potřeba s tím něco udělat a i do dalšího zápasu zase půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Musíme dál odvádět v tréninku maximum a pak to přenést na hřiště. Prostě nám chybí taková lehkost, abychom se tlačili do vápna ve více lidech a aby to už vedlo k brankám, protože za celou sezonu jsme jich vstřelili fakt strašně málo. To vypovídá o té situaci, ve které teď jsme.