Porážkou se přitížilo. Bojíme se, přiznal hradecký kouč Koubek

Vždyť šlo již o čtvrtý zápas bez výhry a zároveň bez zisku jediného bodu. „Bojíme se, každý z nás se bojí. Naše rozlosování je těžké, ale musíme to zlomit, jedeme dál,“ reagoval na současnou situaci trenér Hradce Miroslav Koubek.

Jeho tým v neděli sehrál zápas, jaký se dal očekávat. Hlavně ze strany domácích, kteří den předtím spadli na poslední příčku tabulky. „Hráli o holý život a jako o život, za to je musím pochválit. Velice bojovně, důrazně, intenzivně a čekali na naše chyby, jednu jsme udělali a byla z toho penalta,“ uvedl kouč Koubek.

Zmíněná penalta v polovině prvního poločasu nakonec zápas rozhodla. Způsobil ji svým nešťastným zákrokem Ryneš. Ze sestupem ohrožených domácích na sebe vzal odpovědnost Hybš a míč dostal do brány i přesto, že si hradecký gólman Bajza na míč letící pod břevno sáhl.

Zápas tím pro Hradec, jenž by jistě nepohrdl ani bodem, dostal jiný ráz. Dvě minuty po přestávce ho ještě zvýraznil domácí útočník Jásir, který kopačkou málem zlomil nos hradeckému obránci Čechovi a viděl červenou kartu.

Jakub Klíma (vlevo) z Hradce Králové a Abdallah Gning z Teplic stíhají balon.

Ani téměř celý poločas trvající přesilovka však Hradci k vyrovnání nepomohla. Až na jednu výjimku si nevypracoval žádnou vyloženou gólovou šanci. Onu jedinou z hlavičky Koubka skvěle zneškodnil teplický brankář Grigar.

„První poločas jsme hráli špatně a nedostali jsme se k lepší ani poté, co Teplice šly do deseti. Jen jsme marně dobývali a oni si to ubojovali na hranici svých možností, podali takřka heroický výkon, tím pádem si to zasloužili,“ uvedl Koubek.

Proč tomu tak bylo? „Chyběla nám větší kvalita centrů, myšlenek, průnikových přihrávek, střelba zpoza pokutového území a své sehrál i faktor štěstí,“ rozebíral Koubek, „nedokázali jsme se prosadit proti očekávanému způsobu hry soupeře, přitom jsme hráčům zdůrazňovali, jaký bude.“

Hradec tak po úspěšném podzimu zabředává do nepříjemných starostí. „Na jaře šla výkonnost mužstva hlavně vlivem přetrvávajících personálních problémů dolů. Nejdřív jsme neměli útočníky, pak zase vypadli stopeři, byly a jsou tam i karetní důvody, nehrajeme v sestavě, jakou bych si představoval,“ uvedl kouč.