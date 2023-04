Derby se vrací! Chceme ho sehrát jinak než na podzim, zní z Hradce

Od té doby se totiž oba kluby v nejvyšší soutěži míjely, a když se před dvěma lety začaly potkávat, musely hrát na vypůjčených stadionech. Až nyní se to mění, jako první budou prestižní zápas hostit Pardubice.

„Když jsem viděl pardubický stadion nakreslený na skice, tak jsem si říkal, že to snad nemohou myslet vážně. Ale pak jsem se tam byl podívat na zápase a musím uznat, že je to krásný stadionek, kde je výborná atmosféra,“ uznává před dnešním zápasem Stanislav Hejkal, jenž kvůli nemoci hlavního kouče Koubka znovu Hradec povede za něj.

Bude to teď také proto, že domácí budou mít velkou podporu, těžší než na podzim, kdy jste v mladoboleslavském azylu prohráli?

Derby chceme sehrát trochu jinak, než jsme ho odehráli na podzim. Oni byli v hlavách na derby připraveni lépe než my.

Proč tak myslíte?

Měli jsme v sestavě hráče, kteří nevěděli, co to východočeské derby je, kluci jako Vlkanova, Mejdr a Král už byli pryč. Teď se o tom v kabině snažíme bavit, aby bylo jasné, že je to jiný zápas než ostatní. Po prvních neúspěších se navíc pardubický tým pod vedením nového kouče Kováče začal zvedat a proti nám nastoupil skvěle připravený.

Vaší výhodou by mohlo být, že jste na tom v tabulce mnohem lépe a že jste poslední dvě utkání vyhráli. Pojede vám se lépe?

Určitě. Kdybychom nevyhráli, tak máme o šest bodů méně a každý vidíme tabulku, kde bychom byli. Výhry nás hodily výš, přesně tam, kde jsme chtěli být. Je to pro nás lepší startovní pozice.

Pardubice jsou sice na konci tabulky, ale na jaře přesvědčují o své síle. V čem je ta největší?

Velký pohyb, radost ze hry. A také správné odhodlání, jde o mladý tým, který chce něco dokázat. Dobrý mix hráčů, Hlavatý, Janošek a k nim zkušený Černý, dobře postavená obrana z mladých kluků z Plzně.

Po dlouhé době se derby bude hrát přímo domácím hřišti jednoho ze soupeřů a ne v Praze nebo Mladé Boleslavi. Těšíte se?

Těším, netěším, o to zas tak nejde. Někde jsem četl rozhovor Radka Kováče, který řekl, že nesnáší, když někdo řekne „pojďme si zápas užít.“ Souhlasím, zápas si užívat nejde, je to o tvrdé práci.

Máte před sebou tři poslední kola základní části. Ztrácíte sice jen tři body na skupinu o titul, ale asi je stále nejdůležitější záchrana.

Přesně tak. Před dvěma týdny jsme měli jednatřicet bodů a báli jsme se pádu do spodní skupiny. Tohle ještě může nastat, ale my hlavně chceme mít takový bodový polštář, abychom se vyhnuli čtrnáctému místu, ze kterého se musí do baráže.