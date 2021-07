Paska: Anglie očekává, že Souček výkony potvrdí. Sparta chce mladíky udržet

Brankář Tomáš Vaclík, který po vypršení smlouvy v Seville chytal čtvrtfinále proti Dánsku jako volný hráč, i díky šampionátu získal angažmá v nejlepším řeckém klubu Olympiakosu Pireus.

Co jeho spoluhráči z národního mužstva? Především ti z české ligy, kteří se na mezinárodní scéně opakovaně ukázali?

„Buďme realisté, zas tak optimisticky to nevidím. Že by se kluby o naše hráče rvaly? Že by se nabídky hrnuly? Ne, nehrnou se, nic takového,“ říká hráčský agent Pavel Paska, šéf společnosti ISM.

„Byl to týmový úspěch. Hráči tam odevzdali maximum, ale druhá věc je kvalita pěti elitních ligových soutěží a v nich konkurenční prostředí. Rozhodně nemusíme zamykat hranice, aby nám hráči neutekli.“

Tomáš Souček má za sebou mimořádnou sezonu v Premier League, kde byl mezi osmi nominovanými na Hráče roku. Povedlo se mu i Euro. Půjde z West Hamu výš?

Momentálně West Ham o případném transferu neuvažuje. Tomáše bere jako základ. Takový je plán klubu, navíc se neví, co bude s Ricem. Ale co se stane koncem srpna...

Máte nějaké náznaky?

Co se týká jeho cesty nahoru, jeho kariérního postupu, tak následující sezona bude pro Tomáše zlomová. Musí potvrdit výkony. Kluby v Anglii očekávají, jestli je zopakuje. Neříkám, že jako defenzivní záložník musí dát zase deset gólů, ale aby to potvrdil herně, osobnostně, aby byl vůdcem týmu. Pak by se mohl posunout do většího klubu, kde musíte jen jedno - od první minuty podávat jen ty nejlepší výkony. Některé kluby by ho chtěly hned, ale nemají na něj.

Odborný server Transfermarkt jeho současnou cenu odhaduje na 40 milionů eur, což je v přepočtu přibližně miliarda korun.

Taky jde o to, že do přestupového byznysu tvrdě zasáhl koronavirus. Po celém světě. Existují rizika, kluby nemůžou plánovat. Nevědí, kolik vydělají na vstupném. A taky si musíme uvědomit, že mezi českou ligou a Premier League je obrovský rozdíl. Abyste mohli jít do velkého klubu, musíte se v elitní lize nejdřív aklimatizovat, chytit ten správný směr. Vždyť si vezměte, že kdo se ve velkém klubu chytil, nešel přímo z české ligy. Petr Čech přes Rennes, Rosický a Berger přes Dortmund, Šmicer přes Lens. U Součka je to podobné.

Záložník Tomáš Souček převzal 14. července 2021 v Praze trofej pro vítěze novinářské ankety Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezony.

Kde byste si ho dokázal představit?

Určitě bych si ho dokázal představit ve dvou německých top klubech. Ale zůstaňme v Anglii. Myslím si, ve dvou určitě. A ty kluby to taky vědí.

Které to jsou?

Ani vám neznačím, nic jsem neslyšel.

Spekulovalo se také o zájmu Bayernu. Bylo to reálné?

Spíš bych řekl, že Bayern nebyl cílová skupina. Ale já bych si to představit dovedl.

Šampionát sedl Patriku Schickovi, dal pět branek stejně jako Ronaldo. Nikdo lepší nebyl. Může myslet na lepší adresu, než je Leverkusen?

Je to podobná situace jako u Tomáše, ale spíš ještě těžší, protože je útočník. Patrik musí potvrdit pověst z Eura. Musí přesvědčit, aby se mohl posunout. Leverkusen je ambiciozní klub, dlouho hrál na špici bundesligy a s Evropskou ligou se nespokojí, chce být v Lize mistrů. I Patrik je ambiciozní, zlepšil řeč těla, emoce. Předpoklady, aby šel výš, má. Ale předpoklady negarantují výsledek. Na Euru herně, rychlostně i technicky patřil ke špičce.

Je kolem něj klid, nebo je o něj zájem?

Jak bych to řekl... Může se stát, že se něco objeví.

V české lize zastupujete talenty Hložka, Krejčího či Karabce, který mohl jít do Marseille. Proč nešel?

Skutečně přišla písemná nabídka. Ale i po dohodě s hráčem z logiky věci nelze pustit osmnáctiletého kluka ven. Ve francouzské lize jsou ti rychlostní a techničtí hráči tak robustní, že by ten odchod byl předčasný. A taky musíte vzít priority klubu. Sparta řekla, že chce všechny udržet. Ale co se stane, to je jiná otázka.

Adam Karabec

U o rok staršího Hložka by už případný přestup předčasný nebyl?

U něj bych to definoval jinak. Tam je to padesát na padesát. Hodně je to ovlivněné tím, že byl čtyři a půl měsíce zraněný a to i směrem k Euru, i když měl v lize úžasný finiš. Musí soustředit na to, aby se dostal zpátky do formy. Uvidíme i to, jaký bude vývoj v klubu. Těžko můžete ve fotbale plánovat, že to bude tak a tak. Pak přijde moment, že tě situace donutí všechno změnit.