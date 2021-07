Tomáš Holeš oslavuje gól v osmifinále ME proti Nizozemsku. | foto: Michal Růžička , MAFRA

Jirka, Tomáš, Roman. Tři bráchové z Borovnice, všichni zapálení do fotbalu. Problém byl, že v rodné vísce na Vysočině nebylo hřiště se správnými parametry, takže museli jezdit pět kilometrů na jih, do Jimramova. Z Holešovic kluků to nejdál dotáhl Tomáš.