Hodnocení po smutném čtvrtfinále: Kam se vystřelí Schick? A co čeká Vaclíka?

Jak hodnotíme její výkon s Dánskem (1:2)? Známkování je jako ve škole. Nejlepší je jednička. Známkovat můžete i vy.

V 82. minutě se fantasticky roztáhl při šanci Maehleho. Pravá noha vystrčená do střely a roh. Bravo! Kéž mu takový zákrok pomůže k dalšímu velkému angažmá po konci v Seville. Vaclík možná není dokonalý ve hře nohama, zato reflex má skvělý. Damsgaarda vychytal z úhlu, náhradníka Poulsena zabrzdil hned dvakrát.

Tomáš Vaclík zasahuje proti Joakimu Maehlemu.

Velký srdcař. Padal do střel, zajišťoval defenzivní lajnu, pracoval do posledních sil. Makač! Za žlutou kartu v závěru se určitě nemusí stydět.

Výtečně kopal standardní situace. Jeho levačka si zasloužila gól. Na to, že turnaj začal mezi náhradníky, předvedl špičkový výkon. Hned po přestávce ho vychytal gólman Schmeichel a ještě v páté minutě nastavení zkoušel Barák pálit z voleje.

Symbolické bylo, jak mu krev tekla po krku. S ovázanou hlavou a s kapitánskou páskou na paži se poctivě dral do každého souboje. Držel český prapor. Jen ho opustilo gólové štěstí, které měl ve West Hamu. Proti Dánům zkoušel hlavičky, dokonce i nůžky, ale nepovedlo se nic.

Hymnu sice před zápasem nezpívá, ovšem na hřišti se prezentoval naprosto procítěně. Dokud měl sílu, rval se proti dánské přesile o každý míč. Nemluvě o pátém gólu, který na turnaji vstřelil. Mimochodem, ve velmi komplikované situaci skóroval slabší pravačkou. Stane se s Ronaldem králem střelců? Oba už na turnaji skončili.

Velmi nadprůměrný. Jako celý turnaj. Nacentroval na Schickův gól. Škoda osudového zaváhání před přestávkou, kdy na pravé straně obrany nechal rozběhnout Maehleho, který geniálním centrem šajtlí vymyslel druhou trefu Dánů.

Odvážný, srdnatý, neustále v pozoru. Po půlhodině dokonce mohl vyrovnat, nestačil však správně trknout Ševčíkův centr. Po hodině sparťanský stoper dohrál kvůli zranění.

Povedené poločasové střídání, které mělo jedinou vadu: nevedlo k vyrovnání. V 54. minutě si Jankto brilantně zpracoval míč na prsou a přihrál do šance Krmenčíkovi.

Na to, že se s ním vůbec nepočítalo, odehrál svou půlhodinu na stoperu naprosto plnohodnotně.

Zarputilý výkon, nic moc víc. I tak se možná v létě posune ze Slavie. Je čiperný, má snahu a obě nohy šikovné. Velká škoda, že svoji pravačku v 15. minutě nenašteloval správně.

Stačil se pro čtvrtfinále uzdravit, avšak své místo ve středu zálohy přenechal Barákovi a kapitánskou pásku Součkovi. Nicméně pro tým by se přetrhnul. I v těch patnácti minutách, které proti Dánům dostal.

Náhradník do útoku. Hned po půlminutě nadějně střílel, jenže to nebylo ono. Po neodpískaném faulu na kolegu Vydru se vztekal natolik, až dostal žlutou kartu. V nastavení střílel z otočky. Jestli ho Slavia skutečně vykoupí z Brugg, může to být trefa. Bohužel na Euru se Krmenčík netrefil.

První situace? Skluz! Rána, souboj, rána. Jenže tohle tentokrát nebyl jeho zápas. Mohl skórovat, jenže neprostřelil chybujícího brankáře Schmeichela. U druhého dánského gólu nestíhal Dolberga, byť ho nejspíš hlídat neměl. Bez užitku oddřel první poločas, pak ho vystřídal techničtější Jankto.

Útočníci se hodnotí podle čísel. A Vydra? Nula. Přišel místo vyšťaveného Schicka, pět minut před koncem si na špičce kopačky zpracoval dlouhý pas, ale... Ale nic.

Nebyl to jeho turnaj. Bohužel. Teď už to nikdo nezmění, ale nejspíš měl proti Dánům na levé straně obrany nastoupit Kadeřábek. Bořil, jenž dohrával s krvavým šrámem na hlavě, se nestíhal vracet. Svou kvalitu nechal ve Slavii.

Proti Dánsku téměř neviditelný. Parťákovi Holešovi sice přihrál do šance, ale zdál se být unavený. O přestávce střídal.