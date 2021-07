Součkův první kouč ve Slavii: Předběhl ho i brankář. Pak se v tichosti zlepšoval

Když toho urostlého blonďáka poprvé viděl pobíhat po trávníku, nemohl přehlédnout spoustu nedokonalostí. Ale usmyslel si, že mu dá šanci. Tomáši Součkovi bylo deset let, když Milan Titěra, dlouholetý mládežnický trenér fotbalové Slavie, jeho rodičům nabídl: Co kdyby to Tom zkusil u nás?