Abyste rozuměli, Libor Kalas není typ chlapa, co si potrpí na luxus. Neprahnul po tom, aby si jeho kluk zahrál za slovutnou Chelsea, ačkoli i to se stalo - proto to triko.

K tomu se dostaneme později, na začátku je třeba zmínit, že nechybělo moc a Tomáš by na mistrovství Evropy nebojoval s českým nároďákem proti Dánům o senzační postup do semifinále. Fotbalem by se vůbec neživil. Ani atletikou, byť v ní lámal rekordy.