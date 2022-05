Závěr fotbalové ligy: derby na Slavii, dekorace v Plzni i boj o únik z baráže

Fotbalová liga, ročník 2021/2022, je u takřka u konce.

Zbývá deset zápasů včetně čtyř barážových.

O víkendu se odehrají poslední kola nadstavby. Ve skupině o titul má náboj už jen derby pražských S. Slavia ví, že skončí druhá. Sparta je třetí.

Větší zaujetí se čeká od Slavie, pro kterou to je poslední zápasy sezony. A zároveň si bude chtít na rivalovi „vybít“ zklamání z toho, že ligu nevyhrála.

Program 5. kola nadstavby Skupina o záchranu, sobota 18:00: Bohemians vs Karviná, Teplice vs Pardubice, Zlín vs Jablonec Skupina o titul, neděle 17.00: Slavia vs Sparta, Plzeň vs Baník, Slovácko vs Hradec

„Jsme zklamaní, že jsme neudrželi naději na titul do posledního kola. Ale v neděli samozřejmě máme o co hrát, je to derby,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Spartu ve středu v Uherském Hradišti proti Slovácku čeká odložené finále poháru. A to má pro ni mnohem větší důležitost než nedělní derby.

Dočasný kouč Michal Horňák už ve středu v lize proti Slovácku (1:2) nasadil sestavu složenou z mladíků a náhradníků. I proti Slavii lze očekávat, že některé hráče bude šetřit.

„Ke středečnímu finále poháru se upínáme, ale nejsme v pozici, abychom nedělní derby se Slavií vypustili,“ poznamenal Horňák.

Jde o čtvrté derby ročníku: loni na podzim vyhrála Sparta 1:0, ta uspěla i v únorovém čtvrtfinále poháru 2:0 venku. Ligový duel v Edenu vyhrála Slavia 2:0.

Plzeň, která si s předstihem zajistila prvenství v tabulce, převezme po nedělním duelu s Baníkem Ostrava pohár pro vítěze ligy. A pak budou následovat další oslavy.

„I když už je rozhodnuto, v neděli chceme vyhrát. Už jenom kvůli lidem. Atmosféra bude bezvadná, budou tady oslavy. Nehodilo by se, kdybychom k utkání přistoupili jiným způsobem než doteď,“ zdůraznil plzeňský trenér Michal Bílek.

Baráž straší Bohemians, Pardubice i Jablonec

Týmy ve skupině o titul sezonu v klidu dohrávají, to ve stresu jsou před závěrečným dějstvím především tři týmy v boji o záchranu.

Pardubice v Teplicích a Jablonec ve Zlíně se budou snažit odvrátit hrozbu baráže, Bohemians se naopak chtějí ze čtrnácté příčky vydrápat výš.

Bohemians musí porazit sestupující Karvinou a doufat, že aspoň jeden z dvojice Pardubice - Jablonec prohraje. Pardubicím i Jablonci stačí k záchraně remíza.

„Věřím, že když kluci budou nastaveni jako poslední tři zápasy, tak to dáme. Musíme si věřit, že tam neprohrajeme,“ řekl jablonecký kouč Jiří Vágner.

„Proti Karviné jsme si vyzkoušeli, že i když soupeř už s ohledem na tabulku nemá zdánlivě o co hrát, stále se snaží uspět. Proto i v Teplicích čekáme tuhou bitvu. Uděláme vše pro to, aby to pro nás byl poslední zápas sezony,“ podotkl pardubický kouč Jiří Krejčí.

Zajímavá situace může nastat v případě, pokud Jablonec uhraje bod, Pardubice prohrají a Bohemians zvítězí. V tu chvíli by měla všechna mužstva 34 bodů a pořadí by bylo následující: 12. Jablonec, 13. Bohemians, 14. Pardubice, které by šly do baráže proti třetímu týmu druhé ligy.

V baráži už jsou jistě Teplice, které čeká druhý tým druhé nejvyšší soutěže. Proti Pardubicím tak vyloženě o nic nehrají stejně jako už zachráněný Zlín proti Jablonci.

„Jsme rádi, že máme před posledním kolem klid. Psychickou výhodu by hráči měli na hřišti využít k uvolněnému, ale zodpovědnému výkonu. Šanci dostanou už od začátku hráči z lavičky,“ řekl zlínský kouč Jan Jelínek.

„Bylo neskutečné, jak jsme dohráli utkání v Karviné. Soupeři jsme darovali gól na 2:2. Mohli jsme hrát doma s Pardubicemi rozhodující zápas o všechno, ale takhle se musíme soustředit na baráž. Zatím ještě promýšlíme, jak to v sobotu pojmout,“ prohlásil teplický trenér Jiří Jarošík.

„Musíme zkusit porazit Karvinou, pak si teprve sedneme ke kalkulačkám a uvidíme, jak to dopadne. Dokud dýcháme, tak se nevzdáváme. Myslím si, že tým má dost síly a ohromného ducha,“ zdůraznil Jaroslav Veselý, kouč Bohemians.

Jasno o účastnících baráže bude v sobotu kolem dvacáté hodiny. V té době bude mít hotovo i druhá liga.

Opavě stačí ve Vlašimi remíza. Vlašim v případě výhry druhou Opavu přeskočí.

Čtvrtá Líšeň hraje na Žižkově, který sestupuje, a potřebuje výhru bez ohledu na výsledek duelu Vlašim - Opava. Remíza by brněnskému klubu stačila v případě, že by Vlašim podlehla.