Pošle Zlín do baráže Jablonec? Na pomstu za debakl nemyslí

„Na to utkání se mě nedávno někdo ptal. Pamatuji si jen střípky. Měli jsme silný finiš, sbírali jsme body, ale zápas v Jablonci nám bohužel nevyšel. Byl jednoznačný, od 2. minuty jsme prohrávali,“ vybavuje si Marek Kalivoda střetnutí z 30. května 2009. „Jsou to nepříjemné vzpomínky, ale je to strašně dlouho.“

Tehdy i teď byl součástí trenérského štábu Zlína, který pak na šest let uvízl ve druhé lize. Na jeho úkor se zachránilo Kladno, pro Jablonec vítězství nic neřešilo. Sobotní střetnutí však Kalivoda jako opožděný akt pomsty nevnímá.

„Možná kdyby to bylo dva tři roky poté, tak bychom se o tom mohli bavit, ale po tak dlouhé době je to úplně mimo,“ říká Kalivoda, který ale není jediným aktivním pamětníkem ve zlínském týmu.

Obránce Adam Hloušek pomohl ke zlínskému sestupu gólem na 4:1, do nynějšího utkání však nenastoupí. Od dubnové remízy 1:1 v Jablonci, ke které přispěl brankou, je na marodce. A tentokrát bude fandit Zlínu, jenž si jako jediný účastník nadstavby před závěrečným kolem zajistil záchranu.

„Zužitkovali jsme nejvýhodnější postavení, 11. příčku chceme udržet,“ přeje si odpovědný kouč Zlína Jan Jelínek.

Klid mohl mít i Jablonec, jenže v posledních vteřinách domácího zápasu s Bohemians inkasoval a trnout tak bude do závěrečného dějství. Což překvapuje nejen Kalivodu. „Hráčský kádr je kvalitní, ale dojeli na pohárovou sezonu, měli toho hodně. Nezachytili začátek soutěže a dostali se do stadia, které loni zažila Boleslav. To jsou týmy, které hrají o poháry, a ne o záchranu. Pak se dostanou do spirály a nevědí, jak se z ní dostat. Musí vyhrát, ale jsou v křeči,“ shrnul Kalivoda.

Sázkové kanceláře mají před sobotním zápasem jasno, Jablonec potřebnou výhru ve Zlíně uhraje.

„To je jejich problém. My máme svých motivací dost,“ odmítá Kalivoda roli předem poraženého.

O prvenství ve skupině o udržení řeč byla. Po týden staré čtyřgólové blamáži s Bohemians se zlínští fotbalisté potřebují omluvit svým fanouškům. „A také se můžou projevit hráči, kteří nebyli v předchozích zápasech tak vytížení, ať už ze zdravotních, nebo výkonnostních důvodů,“ naznačil Kalivoda změny v zahajovací sestavě.

Do duelu, který začne v 18 hodin, vyběhnou ve speciální sadě dresů připomínající 700. výročí první zmínky o Zlínu.