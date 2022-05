Konec? Nikdy nevíte, přemítá Laštůvka. Loučit se chce úspěchem

„My jsme se hlavně chtěli doma důstojně rozloučit s fanoušky,“ řekl ostravský kapitán a brankář Jan Laštůvka. „Jestli má titul Plzeň, nebo Slavie, je nám jedno. Sezonu jsme zpackali, když jsme se nedostali do pohárů. Víme, že jsme nezvládli některé domácí zápasy. Jde však o to, aby každý věděl, co Baník znamená, jakou má historii. Fandové vyžadují maximální bojovnost, ale chtějí i fotbal.“

Proti Slavii jste to vše předvedli...

Možná nám víc vyhovuje, když hrajeme doma se silnějšími soupeři. Ta remíza je cenná. I pro fandy, kteří přišli v takovém počtu a vytvořili skvělou atmosféru.

Soupeře jste výborně napadali. Proč jste tak nehráli celou ligu?

Vědět to, tak bychom teď možná slavili postup do evropských pohárů. Zřejmě je to o tom, aby si hráči více věřili. Aby přemýšleli o hře, byli kreativnější a nehráli jen podle šablony. Možná to je i o chytrosti, abychom dokázali měnit strategii hry.

Po tom, co jste na podzim doma prohráli se Slováckem 1:2, jste věřil, že budete výše než váš protivník a budete mít šanci podívat se do Evropy. Chvíli jste čtvrtí byli, ale nakonec na Slovácko ztrácíte deset bodů.

Nezvládli jsme domácí zápasy s Teplicemi (2:4) a Karvinou (1:3). Byl by ale alibismus říkat, že nechceme hrát poháry. Zpětně si můžeme říct, že páté místo je možná naším maximem. Musíme si teď vše zanalyzovat. Víme, že máme na víc. Tady jsou nároční lidé, fandové nás věčně nebudou omlouvat, že nehrajeme v pohárech.

Co rozhodlo ve prospěch Slovácka?

Nemá smysl vymlouvat se, že má stabilní tým, že se jeho mužstvo nemění a čtyři roky mají stejného trenéra (Martina Svědíka). Měli jsme před nimi náskok a podělali jsme si to sami.

Štve vás, když Baník měl během minulých čtyř let čtyři trenéry?

Nechci se pouštět do nějakých analýz. Ale byl tady pan Páník, jemuž se podařilo ligu zachránit. Byla tu i určitá strategie, což nedopadlo (Luboš Kozel). Velký kus práce odvedl Ondra Smetana. Jsme pátí. K tomu se podařilo vychovat hráče a prodat Sora za nějakou částku (do Slavie údajně za 30 milionů korun). Máme i skoro nejlepšího střelce ligy (Ladislava Almásiho). Zodpovědnost je však hlavně na nás, na hráčích. Každý z nás si musí uvědomit, že sezona mohla být o trochu lepší.

Jak mužstvo vnímá nynější jednání o trenérovi, který po sezoně nahradí Tomáše Galáska? Nejvíce se hovoří o Pavlu Hapalovi.

My nevíme nic, jde to mimo nás. O nových trenérech se v kabině trochu bavíme, sem tam si řekneme, že by to mohl být ten nebo onen, ale naše kompetence to není. My jsme od toho, abychom hráli a získali fandy na naši stranu.

Vy jste během jara prodloužil smlouvu o další rok. Pořád jste ve formě?

Už mám nějaký věk. Nikdy nevím, jestli nadcházející trénink a zápas nebude můj poslední, ale pořád mám do fotbalu chuť. Chci hrát, co to půjde. Když na tom budu dobře kondičně a zdravotně, chci soutěžit s mladšími. Baví mě to. A přeji si skončit nějakým úspěchem.

Takže dokud Baník nepostoupí do evropských pohárů, tak neskončíte?

Doufejme. (usmál se)