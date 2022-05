Vytvořil mistrovský tým. Jaký plán vymyslí trenér Bílek na příští sezonu?

Sparta prožila další rozporuplnou sezonu. Chystá se na finále poháru, ale kyselí fanoušci by nejradši, aby sportovní ředitel Rosický rezignoval, protože fotbalový titul znovu zůstal v prachu. V depresi je taky Slavia, která vyhrála základní část a držela všechny trumfy. Vůbec si nepřipouštěla, že by ligu neměla ovládnout počtvrté v řadě. Stalo se. Nejslavnější kluby si to při nedělní derniéře rozdají v derby, které bude spíš pro zlo, protože od středy se slaví úplně jinde.