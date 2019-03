Premiéra, vypjaté bitvy, (ne)slavné výhry. Vrba na Spartu v lize umí

Plzeň i Sparta prožívají bodově vydařený začátek jara. Západočeši ztratili pouze v Mladé Boleslavi, Pražané jsou dokonce stoprocentní.

Vrba o Spartě: „Sparta teď buduje mužstvo zase jiným způsobem než v posledních letech, kdy vsadili na zahraniční hráče, tak uvidíme, jak se jim bude dařit. Opět dává spíš prostor vlastním odchovancům, tato cesta se mi zamlouvá víc. Pro český tým je přirozenější.“

„Sparťané mají momentálně velice dobrou formu. V posledních letech panuje mezi kluby rivalita a atmosféra bude trochu výbušnější než při jiných zápasech,“ myslí si kouč Vrba.

Když téměř před jedenácti lety vedl Viktorii poprvé do soutěžního utkání, na druhé straně stála právě Sparta. Mimochodem také s novým trenérem Jozefem Chovancem. Zápas skončil nerozhodně 1:1, což sice bylo pro Plzeň jednorázovým úspěchem, špatný start do sezony jí to však nespravilo.

Jenže postupně se plzeňská cesta začala ubírat směrem, jakým si Vrba přál. A během toho musel Spartu několikrát překonat. Nejprve to bylo v srpnu 2010, kdy v první mistrovské sezoně rozhodl o výhře na půdě tehdy úřadujícího mistra jedinou brankou Jiráček.

Na jaře pak přišel možná nejslavnější triumf Plzně, kdy v domácím prostředí zdolala Spartu po parádní Horváthově trefě z přímého kopu opět 1:0 a přiblížila se zisku titulu. Stejným výsledkem skončilo také utkání v září 2012, kdy Viktoria zvítězila po Limberského nechvalně známé nafilmované penaltě.

Sparta - Plzeň Sledujte v sobotu od 17.30 online.

Šest výher, pět remíz a dvě porážky, taková je Vrbova statistika v ligových utkáních proti Spartě.

Jen v pohárových zápasech se kouči původem z Přerova proti Pražanům nedaří. Sparta vyřadila Plzeň na jaře 2009 z domácího poháru, nad její síly byla v roce 2010 v nyní již zrušeném českém Superpoháru.

Zatím poslední bitva přišla na podzim v lize, Plzeň doma zvítězila ve vypjatém duelu možná i trochu šťastně po Radakovičově vlastní brance 1:0 a Vrba odmítl výsledek přeceňovat. „Myslím, že na průběh ligy to nebude mít vůbec žádný vliv. Je desáté kolo, ještě jich zbývá pětadvacet,“ říkal tehdy.

Teď už mají oba celky před sebou kol zřejmě „jen“ dvanáct (sedm v základní části, pět v nadstavbě), pokud se kvalifikují do skupiny o titul, a rozdíl mezi druhou Plzní a třetí Spartou je jedenáctibodový. Jak se rozestup změní, bude jasné už v sobotu.

Duel ve sparťanské Generali Areně má výkop naplánovaný na 17.30 hodin.