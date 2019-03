Ščasný: Výkon z Liberce by byl málo. Dřív Plzeň porážel, pak prohrával

Když byl hlavním trenérem sparťanských fotbalistů koncem devadesátých let minulého století, Plzeň jeho tým pokaždé porazil a ve třech zápasech neinkasoval.

Opačně to má Ščasný od jara 2015, kdy Spartu vedl rok a půl, pak se na pozici hlavního kouče vrátil loni v létě. Čtyři zápasy, čtyři porážky, skóre 1:8.

Zvlášť bolestné jsou domácí prohry 0:2 z května 2015 a 0:3 o rok později. Plzeň ve vzájemných duelech vždy udělala rozhodující krok k titulu, resp. Sparta ztratila reálnou naději rivala z první příčky sesadit.

„Jak měla Plzeň náskok a přijela k nám, stačilo ji hrát zkušeně, zezadu, na brejky,“ poznamenal Ščasný v rozhovoru pro klubovou televizi. „Teď je situace jiná, i když Plzeň má zase náskok. O titul nehraje s námi, ale na dálku se Slavií a možná bude hrát trochu jinak,“ uvažoval.

Sparta - Plzeň šlágr víkendu má výkop v sobotu 17.30

Třetí Sparta na druhou Plzeň ztrácí jedenáct bodů především vinou zpackaného závěru loňského podzimu. Ze čtyř posledních zápasů uhrála jen dva body, proto manko narostlo.

Přestože na jaře sparťané všechna utkání jako jediní z ligy vyhráli, ztráta na nejlepší se snížila jen nepatrně. Plzeň totiž třikrát vyhrála a jednou remizovala. K druhé příčce, z níž lze ještě bojovat o Ligu mistrů, se Sparta příliš nepřiblížila.

„Když to pro nás dobře dopadne, zas tak se moc nemění. Pořád bychom měli osmibodovou ztrátu,“ přemítal Ščasný.

Sparta na jaře porazila Bohemians, Duklu, Ostravu a naposledy uspěla i v Liberci, kde obvykle body nezískává. Má šestibodový náskok na čtvrtý Baník. A teď se směle může pustit do stíhání Plzně.

„V Liberci to z naší strany nebylo nejpovedenější, hlavně první půle byla špatná. Spíš jsme to ubojovali, vytěžili maximum. Pokud bychom takový výkon měli opakovat, na Plzeň by to bylo málo. Musíme navázat na náš domácí zápas s Baníkem a být ještě lepší,“ řekl kouč pro sparťanský web.