Tyhle zápasy jsou spíš o přístupu, říká před Spartou záložník Hořava

„Bývají to vždycky hodně zajímavé bitvy,“ pokyvuje Hořava.

Letos navíc Sparta vstoupila do jarní části excelentně, ve čtyřech duelech nabrala plný počet 12 bodů a posunula se na třetí příčku.

„Myslím, že to nebude mít až takový vliv. Tyhle zápasy nebývají o aktuální formě, ale spíš o přístupu,“ prohlásil v rozhovoru pro klubový web třicetiletý záložník.

Přesto, střetnou se dva nejlepší celky jara, druhý se třetím. Těšíte se na zápas o to víc?

Utkání se Spartou nebo Slavií, ale teď i s Ostravou či Jabloncem, patří k těm nejlepším v první lize. Bývají to zajímavé souboje jak pro fanoušky, tak i pro nás, hráče. Všichni se moc těšíme.

Jaký fotbal očekáváte?

Tyhle zápasy bývají hodně o bojovnosti a agresivitě. To je důležitý základ, který do toho musíme dát. A pak rozhoduje, kdo co přidá něco navíc z fotbalovosti.

Sparta - Plzeň Sledujte od 17.30 online.

Sparta se teď navíc výsledkově zvedá, vyhrála na jaře všechny čtyři zápasy. Bude to nyní o to víc nepříjemný soupeř?

Pro ně je určitě plus, že si zvyšují sebevědomí. Ale i my za sebou máme dobré výsledky. I kdyby Sparta tolik nevyhrávala, byla by těžkým soupeřem. Tyhle zápasy často ani nejsou tolik o aktuální formě, ale spíše o přístupu. Každý hráč nechá na hřišti všechno.

Vzájemné zápasy jsou v posledních letech nejen pro Plzeň svátkem. Jak vy osobně vzpomínáte na ty předešlé?

Myslím, že od doby, co jsem ve Viktorce (červenec 2013 – pozn. aut.), máme se Spartou hodně kladnou bilanci. Doufám, že na to dokážeme navázat.

A pokud byste jmenoval jeden zápas, který vám zvlášť utkvěl v paměti?

Asi ten, kdy Václav Procházka dostal doma červenou kartu, a přesto jsme i v deseti vyhráli 2:1. To byl skvělý zápas. Ale pamatuji si třeba také vítězství 3:0 na Spartě, kdy Krmi (Michael Krmenčík) dával dva góly a přiblížil nás titulu. Bývají to vždycky hodně zajímavé zápasy.

Po tom sobotním vás čeká v této sezoně ještě jeden, Spartu nejspíš potkáte i v nadstavbové části pro šest nejlepších týmů, která je letos novinkou. Myslíte už na to, co přijde po 30. kole?

Samozřejmě, že jsme si toho vědomí. Ale teď chceme dohrát těch třicet kol a mít co nejvíc bodů. Je to strašně důležité, protože se ty body nijak nedělí, do nadstavby nám zůstanou všechny.

Tak pojďme ještě zpátky k sobotě. Poprvé na jaře jste se mohli celý týden chystat na víkendový zápas, žádné evropské poháry nebo odložená liga. Je to příjemnější než předtím?

Zrovna jsem o tom přemýšlel… Pro nás hráče je snad lepší hrát častěji, protože když není taková zápasová zátěž, tak o to víc trénujeme.