Elitní týmy proti sobě. Sparta hostí Plzeň, Baník míří na Slavii

Pětice zápasů v sobotu, v neděli bitva pražské Slavie s ostravským Baníkem, kolo pak uzavře pondělí dohrávka mezi Olomoucí a Libercem.

Získá Dukla první jarní výhru? Proti Zlínu, který v druhé polovině sezony obvyklé strádá, se jí daří. A oplatí Mladá Boleslav podzimní výprask Příbrami?

MFK Karviná - Bohemians Praha 1905 Sobota 15.00, sudí Matějček, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Dreksa, Djordjevič - Bukata, Smrž - Ba Loua, Budínský, Guba - Wágner. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Bederka - F. Hašek, Ljovin, Vacek, Bartek - Reiter, Vodháněl, Vaníček.

Ani jednomu z celků ze dna tabulky se na jaře zatím nedaří. Karvinští dosud nashromáždili dva body, Bohemians tři.

Prestižní bude duel především pro karvinského Jana Moravce, který strávil v dresu vršovického klubu podstatnou část kariéry.

„Bohemku mám samozřejmě v srdci pořád, ale teď už vzájemné zápasy beru normálně. Pro nás jsou dva nejbližší zápasy vlastně bojem o záchranu. Musíme v nich uspět a já věřím, že se to povede. V kabině tomu věříme,“ sdělil obránce.

Podobně odhodlaně hovořil i Kamil Vacek, záložník Bohemians. „Věřím tomu, že máme velkou šanci uspět. Nemají teď zrovna povedenou sérii. V každém zápase jsme ukázali svou sílu. Dokážeme každého potrápit, ale musíme ještě udělat o kousek více. Věřím, že s postupně přibývajícími zápasy to bude lepší a lepší.“

FK Mladá Boleslav - 1. FK Příbram Sobota 15.00, sudí Ardeleanu, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Hájek, Jugas, Fulnek - Takács, Hubínek - Přikryl, Matějovský, Ladra - Komličenko. Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Mingazov, Kingue, Květ, Jablonský - Matoušek - Fantiš.

Souboj týmů, které poměrně hodně branek střílejí, spoustu jich ale také dostávají. Podzimní střetnutí jasně vyznělo ve prospěch Příbrami.

„Soupeři máme co vracet. Proti jeho ofenzivnímu hernímu stylu musíme být vzadu pozorní i důslední a vpředu ho přestřílet,“ předpovídá útočné utkání Jozef Weber, trenér Mladé Boleslavi.

Příbramskému celku se v prvním vzájemném duelu podařilo neinkasovat. Je tak jedním z mála, jenž dokázal eliminovat snajpra Nikolaje Komličenka.

„Budeme si na něj muset dát pozor, už jen počet jeho gólů hovoří za všechno. My můžeme mít možná trošku sebevědomí, protože v podzimním domácím zápase jsme jej uhlídali, od tohoto utkání i způsobu jeho bránění bychom se měli odrazit. Jedeme tam s otevřeným hledím, protože jsme zvládli těžký domácí zápas s Karvinou a myslíme si, že se v Boleslavi dá bodovat,“ prohlásil příbramský asistent trenéra Bohuslav Pilný.

SFC Opava - 1. FC Slovácko Sobota 15.00, sudí Hrubeš, na podzim 2:0 Předpokládané sestavy:

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Řezníček - Jurečka, Janetzký, Zapalač - Smola. Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Kadlec, Reinberk - Daníček, Sadílek - Navrátil, Janošek, Kalabiška - Zajíc.

Pod novým trenérem Martinem Svědíkem fotbalisté Slovácka ožili, zato Opava se v jarní části zatím trápí a je bez vítězství.

„Čeká nás jiný zápas než na podzim, protože soupeř se pod koučem Svědíkem prezentuje jiným herním pojetím. Slovácko je organizovaný tým s dobrou obranou. My po Teplicích měli v týdnu co zlepšovat a na čem pracovat a nesmíme dopustit, aby se opakoval první poločas. Celý zápas jsme si rozebrali a víme, co bylo špatně. Věřím, že doma zabereme a získáme tři body,“ doufá Ivan Kopecký, kouč Opavy.

Poklonu soupeři složil i slovácký asistent trenéra Michal Šmarda. „Opava je zejména v domácím prostředí velmi silným protivníkem s výborným fanouškovským zázemím. Minulý týden smolně prohrála, bude mít o to větší motivaci získat tři body. My musíme navázat na výkon proti Boleslavi a zlepšit koncovku. Před týdnem jsme body doma ztratili, teď je chceme zpět,“ uvedl.

FC Fastav Zlín - FK Dukla Praha Sobota 15.00, sudí Proske, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Holík, Bačo, Buchta, Bartošák - Hlinka - Džafič, Jiráček, Podio, Čanturišvili - Poznar. Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Ostojič - Miloševič, Koval, González, Douděra, Souček - Podaný, Holenda.

Před týdnem vydřel Zlín kýženou výhru nad Ostravou a doufá, že zlomil jarní prokletí.

„Rádi bychom navázali na výkon na Baníku a samozřejmě i na výsledek. K tomu povede poctivá hra s vytvářením střeleckých příležitostí, které ale musíme proměňovat. Musíme být velmi pozorní, často mění rozestavení, rotace hráčů je u ní na hřišti velká. Ale věřím, že zápas zvládneme a potěšíme naše fandy třemi body,“ řekl zlínský trenér Roman Pivarník.

Dukla by se zase ráda odpíchla ode dna tabulky. Na jaře zatím získala jen bod, další tři zápasy prohrála. Proti Zlínu se jí ale dlouhodobě daří, v nejvyšší soutěži mu ještě nikdy nepodlehla.

„Věřím tomu, že hřebíček v podobě porážky 0:4 s Olomouci probudí nás všechny. Doufám, že se v nás probudí taková zarputilost a hladovost. Protože to je věc, která mi v naší hře chybí úplně nejvíc. Vzdát se umí každý. Do Zlína si jedeme pro tři body. Toho se teď všichni v týmu držíme,“ burcoval své svěřence Roman Skuhravý, kouč Dukly.

AC Sparta Praha - FC Viktoria Plzeň Sobota 17.30, sudí Pechanec, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Costa, Hanousek - Sáček, Frýdek - Hložek, Dočkal, Karlsson - Drchal. Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Procházka, Hrošovský - Kayamba, Hořava, Kovařík - Chorý.

Nejočekávanější utkání kola. Sparťané zatím na jaře nezaváhali, na Letnou ale tentokrát přijíždí soupeř, se kterým nemají v posledních sezonách kladnou bilanci. Viktoria je aktuálně druhá, její sobotní soupeř na ni ztrácí jedenáct bodů.

„V drtivé většině zápasů měla Plzeň nějaký náskok a to má zase. Stačilo jim hrát zkušeně zezadu a na nějaký brejk. Tentokrát přijíždějí v době, kdy v zásadě nesoutěží se Spartou, ale bojují na dálku se Slavii o titul. Jsou v situaci, kdy budou chtít vyhrát. Možná budou hrát trochu jinak. My se ale na zápas musíme bez ohledu na to připravit po svém,“ uvedl trenér Sparty Ščasný.

Plzeňský kouč Pavel Vrba vyhlíží utkání s nábojem a dobrou kulisou. „Na Spartě je to vždy trochu jiné, v posledních letech panuje mezi kluby rivalita a atmosféra bude výbušnější,“ řekl.

SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava Neděle 17.30, sudí Nenadál, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Král, Stoch - Škoda. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Kuzmanovič, Holzer - Baroš, Diop.

Druhý víkendový tahák, trochu ve skrytu zápasu na Spartě. Slávisté se vracejí po poměrně úspěšném pohárovém vystoupení v Seville, Ostrava si zase touží spravit chuť po domácí porážce v minulém kole se Zlínem.

„Baník je hodně nepříjemný soupeř s takovou řekněme jednodušší hrou. Hodně hráčů se tlačí do vápna. Bude to hodně o kondici, o fyzických předpokladech k zápasu. Je to těžké po cestování, ale budeme spoléhat i na to, že někteří hráči nehráli v Seville, takže budou čerství, správně nadržení,“ řekl slávistický asistent trenéra Jaroslav Köstl.

S tím, že bude duel vyrovnaný, souhlasí i ostravský obránce Jiří Fleišman. „Myslím, že budou rozhodovat maličkosti. Třeba standardka nebo individuální chyba. Hrajeme na půdě vedoucího mužstva, nicméně já jsem přesvědčen, že to může být klidně ten zápas, kde udržíme nulu vzadu a zase zabodujeme. Nepojedeme ale určitě jen, chceme se poprat o vítězství,“ prohlásil.

SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec Pondělí 18.00, sudí Orel, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Falta, Houska, Texl, Plšek - Nešpor. Liberec: Nguyen - Koscelník, Mikula, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Potočný, Sýkora, Pešek - Kozák.

V zápasech Olomouce s Libercem platí, že venkovní tým nevyhrává. Aspoň tomu tak bylo v posledních šesti vzájemných ligových střetnutích.

Podzimní duel skončil jednoznačným vítězstvím Slovanu, jenž nad soupeřem z Hané triumfoval 3:0. Sigma navíc ani nevystřelila na branku, v pondělní dohrávce tak potřebuje svůj výkon hodně vylepšit, pokud chce pomýšlet na body.