Plzeňský kapitán Hubník: Sparta je v pohodě, ale chceme uspět

A protože Viktoria ztratila jen remízou v Mladé Boleslavi (1:1), utkají se dva nejlepší týmy jara. Lídr ze Slavie totiž padl právě v Plzni (0:2).

Sparta - Plzeň Sledujte v sobotu od 17.30 online

Obhájce titulu by si teď rád vyšlápl i na druhý tým z hlavního města, byť tentokrát nebude mít v zádech zaplněnou Doosan Arenu.

„Hrajeme venku, čekám těžký zápas. Sparta je ve výsledkové pohodě,“ zdůraznil plzeňský kapitán Roman Hubník sérii čtyř výher soupeře v řadě.

„My jsme na Spartě ale v poslední době několikrát dokázali bodovat. Věřím, že i tentokrát uspějeme a nějaké body si odvezeme,“ doplnil Hubník odhodlaně.

V minulé sezoně viktoriáni na Letně vyhráli 1:0 brankou Koláře, doma pak remizovali 2:2.

Plzeňský kapitán se do sestavy vrátil minulý víkend po karetním trestu a hned to bylo znát, Plzeň udržela proti Jablonci čisté konto, stejně jako předtím se Slavií, a slavila cennou výhru 1:0. Když Hubník ve stoperské dvojici scházel, tak slavné to na hřišti nebylo.

„Proti Slavii i Jablonci jsme zápasy zvládli s nulou, což je důležité. Dokazuje to, že celé mužstvo dobře bránilo. Musíme určitě zapracovat na lepší ofenzivě, ale i na kvalitní defenzivě se dá stavět,“ naznačil kapitán Viktorie, že i hráči dobře vědí, kde je tlačí bota.

Na Letné se dá čekat hodně vyrovnaný a vyhecovaný zápas, který můžou rozhodovat maličkosti.

„Standardka, jedna chyba, jeden gól... Je potřeba dobře bránit, a když se dostaneme do šance, tak ji musíme využít. Samozřejmě své sehraje i náhoda a štěstí. Ale šanci uspět máme, jedině když k zápasu přistoupíme zodpovědně a podáme týmový výkon,“ má jasno Hubník.