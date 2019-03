Dočkal chválil Kangu a před Plzní burcuje: Poslední šance něco změnit

„Ještě jsme neměli možnost spolu nastoupit v zápase, ale řekl bych, že si vyhovíme. S každým dobrým fotbalistou se hraje dobře,“ tvrdil Dočkal na setkání s novináři na stadionu na Letné.



Právě místo Kangy naskočil v obou dosavadních zápasech po návratu z Číny. Vždy na své tradiční pozici podhrotového hráče, kam kouč Zdeněk Ščasný na startu jara nasazoval i svérázného fotbalistu z Gabonu.

A protože prý neplnil trenérovy taktické pokyny a stahoval se hlouběji, aby měl víc balonů a pomohl s rozehrávkou, což je jeho typický styl hry, proti Bohemians i na Dukle ho Ščasný po hodině střídal.

„Vždycky je to o dohodě, o komunikaci té trojice, která je uprostřed hřiště. Když se jeden stáhne níž, musí jeho prostor vyplnit někdo další. Rozhodně to nemáme zakázané, ale musíme fungovat dohromady jako celek,“ vysvětluje Dočkal.

Z vašeho pohledu střed zálohy v zápasech, do kterých jste nastoupil, fungoval?

V Liberci to bylo specifické, protože v tamních podmínkách pro nás byla výstavba hry složitá. Já osobně se spíš snažím držet výš, ale kdybych viděl, že nemám šanci získat míč a že jsem tam zbytečný, tak bych se do mezihry určitě zapojoval častěji. Zatím jsem ale takovou potřebu necítil.



Ukáže se v sobotním duelu s Plzní, jak silná Sparta na jaře doopravdy je? Takových momentů bude víc, těžko to můžeme posuzovat na základě jednoho zápasu. Pochopitelně to bude důležité utkání, určité zrcadlo toho, co se tady v klubu děje. Rozhodně chceme potvrdit dobrý vstup do jara, ale to by platilo i v případě, že by sem přijel jiný soupeř. Pořád by se od nás očekávalo vítězství, tlak by byl stejný, i když si nemyslím, že by si ho někdo z týmu nějak extra připouštěl.

Také proto, že jste čtyřmi jarními výhrami po sobě získali víc sebevědomí?

Jednoznačně nám to pomohlo. Nicméně pořád z týmu cítím, že si v nedávné době prošel těžkými chvílemi, každý ví, jak rychle se všechno může otočit, jak rychle zase můžeme být jinde, než bychom si přáli. Uvědomujeme si, že je potřeba dobrý vstup každým dnem potvrzovat.

V sobotu přijede jiná Plzeň, než jakou pamatujete z vašeho předchozího působení v lize: méně ofenzivnější, zato s daleko účelnějším stylem hry. Souhlasíte?

Plzeň se v tomhle měnila postupně. Jsou to nějaké dva tři roky, kdy ubrali z toho ofenzivnějšího a otevřeného stylu, z toho, že budou hrát za každé situace fotbal a každého přestřílí. Na druhou stranu v mezidobí vylepšili jiné věci: naučili se vyhrávat zápasy v české lize a i když vidí, že se pro ně utkání nevyvíjí zrovna dobře, jsou schopni si počkat na nějaký zlomový moment, zvládnout standardku. Věří si, že to uhrají vzadu. Také osa týmu zestárla, takže je logické, že mají určitý vývoj a nemůžou hrát deset let v kuse pořád stejně.

Sparta - Plzeň Sledujte v sobotu od 17.30 online

I vzhledem k tomu očekáváte v sobotu opatrnější průběh?

Ani si nemyslím, že by vůbec někdy byly zápasy Sparty s Plzní nějak otevřené. Oba týmy si uvědomují, jak výrazným aspektem může být pro další vývoj například první gól. I tenkrát to bývalo spíš o nějaké standardce, která přehoupla zápas na jednu, či druhou stranu. A když šla Plzeň do vedení, bylo proti ní hodně nepříjemné ta utkání otáčet. Zůstali v bloku, čekali na brejky...

Vám se nějaký konkrétní zápas s Plzní vybaví? Nějaký, na který rád vzpomínáte?

Raději si pamatuju na ty úspěšné. Když jsme je doma v titulové sezoně porazili jedna nula, to jsme zvládli velice dobře. Navíc jsme tehdy v tabulce odskočili na osm bodů a už jsme věděli, že jdeme správným směrem, abychom ligu skutečně vyhráli.

Teď je pro vás duel s Plzní dost možná poslední šancí, jak se přiblížit prvním dvěma příčkám tabulky. Z třetího místa ztrácíte na druhé jedenáct bodů.

Ničeho se nevzdáváme. Je to přímá konfrontace s někým, komu můžeme sebrat body a ještě se k němu přiblížit, takže rozhodně důležité utkání. Jestli chceme s tou naší situací ještě něco udělat, tak ho musíme jednoznačně zvládnout a vyhrát.