Nepokoje na Spartě. Plzeňští fanoušci porušili předpisy, byli vyvedeni

Plzeňští příznivci neuposlechli opakovaných výzev pořadatelů, aby přestali používat zakázanou pyrotechniku. Někteří z nich dokonce házeli světlice do okolních částí stadionu, čímž ohrožovali zdraví ostatních návštěvníků.

Duel byl zhruba na deset minut přerušen. Během té doby pořadatelé ve spolupráci s těžkooděnci vyklidili plzeňský kotel a vyvedli fanoušky ze stadionu.

„V tuto chvíli se nemůžeme přímo vyjádřit. Nemáme ucelené informace, čeká nás schůze se zástupci Sparty i policie. Přesně nevíme, co se odehrálo. Rozhodně to ale není nic, co bychom chtěli, aby zápasy provázelo,“ prohlásil krátce po skončení střetnutí Ondřej Lípa, tiskový mluvčí Viktorie Plzeň.

„Není na mně, abych to komentoval. Věděli jsme, že nás čeká ještě nějakých deset minut, ale stejně jsme ještě dostali gól, takže špatné,“ uvedl plzeňský obránce Milan Havel.

Po vynucené pauze utkání pokračovalo, Sparta nakonec nad Plzní zvítězila 4:0.