Pochvalte Spartu, zdůraznil Vrba. Zažil nejhorší zápas na Letné

Na podzim 0:4 na Slavii, 0:3 v Jablonci a teď 0:4 na Spartě. Na hřištích nejsilnějších soupeřů je Plzeň v letošním ročníku trapná.

„Když dostaneme venku gól do patnácté minuty, tak zápas nezvládáme,“ prohlásil Vrba po těžké porážce.

Před třemi týdny jste doma přejeli vedoucí Slavii (2:0). Proč je takový rozdíl v zápasech Plzně se silnými týmy doma a venku?

Když neudržíme přijatelný výsledek do poločasu, máme problém. Sparta má kvalitní mužstvo a když to pak musíte venku otevřít, tak s podporou fanoušků a díky své kvalitě toho využije. Sparta odehrála zápas, kterého si bude cenit. My naopak.

Byl to váš nejhorší zápas, který jste na Spartě s Plzní zažil?

Úplně všechny si nepamatuju, ale asi ano. Sice jsme se dostali do dvou tří situací, kdy jsme mohli dát gól, hlavně Hořava za stavu dva nula. Ale naše mezihra byla pasivní, Sparta nás ve vápně trestala důrazem, agresivitou.

Byli jste pasivní od začátku. Byl to váš největší problém?

To nevím, jestli úplně od začátku. Myslím si, že první příležitost jsme měli my. Pak zápas ovlivnil první gól Sparty, od té doby byla lepší, aktivnější. My jsme nedokázali ohrozit bránu. Dva nula do půle, to pro nás bylo špatné. Sparta toho využila a zaslouženě vyhrála o čtyři góly.

Zaskočil vás soupeř sestavou?

My jsme sestavu trefili, nepřekvapili nás. Sparta se prostě se zápasem líp vypořádala, byla lepší.

Nevyčítáte si...

Nic si nevyčítám.

Byl největší rozdíl ve středu hřiště?

Ve středu hřiště ne, ale ve velkém vápně.

Mrzí vás víc výkon, nebo fakt, že obhajoba titulu se případnou nedělní výhrou Slavie o kus vzdálí?

Co se týká titulu, to jsou jen spekulace. Sparta podala nejlepší výkon na jaře, pochvalte Spartu.