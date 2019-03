Úžasný výsledek. Pravá Sparta? Teď to můžeme říct, hřálo Sáčka

„Užíváme si každé vítězství, tohle obzvlášť,“ usmíval se dvaadvacetiletý záložník. „Doma nad Plzní, navíc tak vysokým výsledkem... Jsme za to strašně rádi.“

Byla tohle pravá Sparta?

Myslím, že to můžeme říct. Výsledek je úžasný, i hra byla velmi kvalitní. Takhle se chceme prezentovat.

Předchozí jarní zápasy jste vyhrávali, ale až teď jste opravdu přesvědčili i výkonem. Souhlasíte?

Každá výhra má váhu. Víme, že předchozí zápasy jsme zvládli hlavně týmově, herně to nebylo tak, jak jsme si představovali. Ale už proti Baníku jsme to zvládli dobře a teď ještě lépe. Takhle chceme hrát.

Napadlo by vás, že Plzeň takhle rozeberete?

Až takhle jsme to opravdu nečekali. Ale pro nás jen dobře, sice je to vítězství jako každé jiné, ale užíváme si to.

Řešili jste před utkáním, že máte s Plzní doma v posledních letech špatnou bilanci a chcete ji zlomit?

Vůbec. To jsme si neříkali, mysleli jsme jen na tenhle zápas, v minulosti jsme se nebabrali. Ukázalo se, že to bylo dobře.

Bylo klíčové, že se do sestavy vrátil Kanga?

Asi to byla jedna z důležitých věcí. Nahrál na gól, proměnil penaltu, byl to jeden z klíčových tahů.

Čím to, že se pro Spartu na jaře zatím všechno obrací k lepšímu? Ještě před pár týdny na vás tribuny pískaly, teď jste dohrávali v euforii.

Těžko říct. Už od přípravy jsme cítili, že nálada v kabině i na hřišti je lepší. Teď to jen potvrzujeme, snad to bude pokračovat dál.

Můžete ještě dohnat osmibodovou ztrátu na druhou Plzeň?

Naděje určitě existuje. Osm bodů je sice hodně, ale myslím, že se to klidně stáhnout dá.

Mladý Hložek dal v šestnácti první ligový gól. Překvapuje vás, jak všechno zvládá?

Překvapuje. Je mu šestnáct, na ten věk je hodně silný, technický. Má všechny předpoklady, gól si zaslouží. Tímto mu gratuluju.

V padesátém ligovém zápase jste vstřelil první gól. To taky potěší, ne?

Je to hezké. U mě převažuje radost z výhry, tak jsem to měl vždycky, tým je víc než já nebo individuality. Ale to víte, že za gól jsem rád.