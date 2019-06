Plzeň už začala. Trénovali i Kalvach či Hloušek, chyběli reprezentanti

Začali o týden dříve než Sparta nebo Slavia. Ještě však nikoliv v kompletním složení.

Chybí hráči, kteří měli v posledních dnech reprezentační povinnosti. Kopic, Hrošovský a další dovolenou teprve teď nastoupili.

Letní změny Příchody: Lukáš Kalvach (Olomouc), Adam Hloušek (Legia Varšava), Ondřej Mihálik (hostování, Alkmaar), Christián Herc (hostování, Wolves), Tomáš Hájek a Pavel Bucha (návrat z hostování, Ml. Boleslav), Dominik Janošek (návrat z hostování, Slovácko), Jakub Šiman (návrat z hostování, Táborsko), Pavel Šulc (návrat z hostování, Jihlava).

Odchody: Marek Bakoš a Daniel Kolář (konec kariéry), Lukáš Provod (Č. Budějovice).

V jednání: Tomáš Poznar (hostoval ve Zlíně), Jiří Piroch (hostoval v Pardubicích), Jan Suchan (hostoval v Karviné), Lukáš Pfeifer (hostoval v Táborsku).



Později začne také stoper Tomáš Hájek, jenž úspěšně bojoval s Mladou Boleslaví o postup do předkola Evropské ligy a sezonu si protáhl.

„Mají individuální plán, takže něco musejí odtrénovat v domácích podmínkách. A třeba Herc se zapojí už někdy v průběhu příštího týdne, protože za slovenskou jedenadvacítku odehrál jen jeden zápas,“ poznamenal plzeňský trenér Pavel Vrba.

Zmíněný Herc je jedinou z posil ligového vicemistra, jež se na trávníku neobjevila. Hloušek, Mihálik i Kalvach poctivě v poklusu kroužili kolečka pod vedením nového člena realizačního týmu Marka Bakoše, jenž po uplynulém ročníku ukončil aktivní kariéru.

Podle Vrby bude bývalý forvard Viktorie, který na pozici asistenta trenéra nahradil Dušana Fitzela, cenným přínosem. „Budeme chtít využít toho, že má k hráčům blízko. Nechci říct, že bude chodit bonzovat, ale asi s nimi bude víc cítit. Dokáže nám dát lepší informace,“ podotkl.

Do plné zátěže se také po více než sedmiměsíční absenci zaviněné vážným zraněním kolena vrátil kanonýr Michael Krmenčík.

S doplněním kádru je Vrba spokojený, žádné další velké nákupy v plánu nejsou. „Pokud by někdo za vyhovujících podmínek odešel do zahraničí, tak bychom možná ještě hledali. Jinak je to konečná,“ prohlásil.

Na odchodu není nikdo z opor, ani Hrošovský.



Plzeň čeká první přípravné utkání na novou sezonu už v sobotu, kdy přivítá třetiligové Domažlice.

Na konci června odjede na tradiční soustředění do rakouského Westendorfu, v polovině července ji pak kromě začátku Fortuna ligy čeká i 2. předkolo nemistrovské části Ligy mistrů, kde narazí buď na Olympiakos Pireus, nebo Basilej.