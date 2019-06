Zpátky do práce. Zátěžové testy? Nic příjemného, ulevil si plzeňský Kovařík

„To je vždycky náročné, jede se tam skoro až do mrtva... Fakt nic příjemného, na to se člověk určitě netěší,“ přiznává záložník Jan Kovařík, který se do akce zapojil mezi prvními.

V průběhu procedury musel navíc každé tři minuty odevzdávat vzorek krve. Poté se odebral do posilovny, kde se jej ujali fyzioterapeuti.

„Připravili jsme pro hráče speciální silový test a kineziologický rozbor těla, který je důležitý pro prevenci zranění a odhaluje nám případné svalové disbalance,“ vysvětluje fyzioterapeut Petr Nasler.

Start nečeká Plzeňany jednoduchý. Po krátké, dvoutýdenní dovolené se už ve středu sejdou na prvním společném tréninku. V tu chvíli bude zbývat do začátku první ligy takřka přesně měsíc. Přestávka mezi ročníky je tedy stejně jako před rokem o dost kratší, než na kterou bývali fotbalisté zvyklí.

„Stoprocentně to ale kvituji. Každý chce radši hrát, než trénovat,“ vyhlíží úvod sezony Kovařík, jehož kromě sportovních radostí a povinností čekají i ty rodinné. Narodí se mu totiž brzy potomek. „Mělo by to být někdy v druhé polovině června. Moc se na to těším.“

Kromě toho by se třicetiletý levák ještě rád podíval do Ligy mistrů. „Na klubové scéně nic víc není. Dostat se do základní skupiny bude ohromně těžké, ale uděláme pro to maximum,“ říká. Ve 2. předkole nemistrovské části milionářské soutěže narazí Viktoria buď na Olympiakos Pireus, nebo Basilej.