Plzeňským fotbalistům končí krátká dovolená. Jak se vrátí Krmenčík?

Úvodní přátelské utkání by se mělo konat už v sobotu, kdy do Luční ulice dorazí mužstvo třetiligových Domažlic. Plzeň pak na konci června vyrazí na soustředění do rakouského Westendorfu, kde odehraje tři duely se zatím neoznámenými zahraničními soupeři.

Jak bude kádr vicemistra na startu přípravy vypadat? Několik jmen určitě za pozornost stojí. Svými výkony dotáhl osmnáctiletý Pavel Šulc druholigovou Jihlavu téměř až k postupu do nejvyšší soutěže, po návratu z hostování se tedy mládežnický reprezentant pokusí zabojovat o místo v sestavě Viktorie.

Sice nikoliv nejvěhlasnější, ale možná nejzajímavější letní plzeňskou posilou je kapitán slovenské jedenadvacítky Christián Herc. Na západ Čech dorazil na dvě sezony z anglického Wolverhamptonu, poslední rok a půl však strávil na hostování v Dunajské Stredě a ve slovenské lize patřil mezi nejlépe hodnocené hráče.

Dalšími přírůstky jsou ofenzivní univerzál Ondřej Mihálik (hostování z Alkmaaru), střední záložník Lukáš Kalvach (Sigma Olomouc) a krajní bek Adam Hloušek (Legia Varšava).

Dostanou mladší hráči na trávníku více prostoru než v minulých ročnících? Změní se pozice osvědčených, ale už přece jen stárnoucích lídrů jako David Limberský či Roman Hubník?

Otázkou také je, v jaké formě a kondici se nachází kanonýr Michael Krmenčík, jenž nastoupil naposledy na konci října, poté se podrobil operaci zadního zkříženého vazu v koleni a sedm měsíců absentoval.

Michael Krmenčík z Plzně (vpravo) a Petr Reinberk ze Slovácka svádějí hlavičkový souboj.

Zvlášť ve středu obrany bude mít Plzeň přetlak. Kromě zmíněného kapitána Hubníka chtějí místo v základní sestavě také Lukáš Hejda, Luděk Pernica i reprezentant Jakub Brabec, na kterého uplatnila Viktoria opci a změnila jeho hostování z Genku v přestup.

Počítá se s odchodem tahouna Patrika Hrošovského, jenž by měl nabrat opačný směr, jedná totiž právě s belgickým mistrem. O dalšího středopolaře Tomáše Hořavu má údajně zájem Olomouc.

Česká liga startuje už zhruba za měsíc, úvodní kolo je naplánované na druhý červencový víkend. O týden později pak plzeňští fotbalisté zahájí svůj boj o postup do základní skupiny Ligy mistrů ve 2. předkole nemistrovské části.