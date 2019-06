Máme přetlak, někteří musejí z Plzně odejít, uvědomuje si Vrba

Volno trvalo netradičně jen dva týdny. Stačil jste si zajít k vodě?

Dovolená byla příjemná, ale na rybách jsem tentokrát nebyl, jezdím pouze v listopadu a prosinci. V létě to nemá význam, u vody je plno.

Čas vám zrovna nepřál...

Délkou úplně optimální nebyla. Většinou je třítýdenní, nás ale brzy čeká liga i předkolo Ligy mistrů, tak jsme to museli zkrátit. Reprezentanti, kteří ještě měli povinnosti, mají dovolenou prodlouženou, ti ostatní už jsou ale tady.

Musel jste se zabývat i fotbalovými starostmi?

Co se týká fotbalu, tak jsem řešil jen přestupy a doplnění mužstva. Nic jiného. Staral jsem se o to, aby byla Viktorka dobře posílená a připravená na novou sezonu. Chceme hrát o nejvyšší příčky a uspět v předkolech.

Teď jste zpátky v akci. Na prvním tréninku nebyl kádr kompletní. Proč?

To je různé. Třeba Herc se zapojí dřív, protože za slovenskou jedenadvacítku teď odehrál jen jeden zápas. Dorazí někdy v průběhu příštího týdne. Ostatní pak těsně před odjezdem na soustředění do Rakouska (od 26. června), aby měli aspoň těch čtrnáct dní volných. Mají ale individuální plán, takže něco musí odtrénovat v domácích podmínkách.

Je mužstvo doplněné podle vašich představ?

Dokonce je přetlak. Hráčů máme hodně a někteří musejí odejít. Podle mého názoru je mužstvo doplněné velice dobře. Přišli i fotbalisté, kteří mají zkušenosti ze zahraničí. Volili jsme podle toho, abychom zase hráli co nejvýš. Jsme přesvědčeni, že správně.

Jak byste nováčky charakterizoval? Začněme u Kalvacha.

Defenzivní záložník, šestka. Hráč, který dokáže zrychlit hru a zahrát pozičně velice dobře. Proto padla volba na něj. Přiznám se, že se i trochu připravujeme na odchod Hrošovského. Ale ne v tomto přestupním termínu, je možné, že to bude za půl roku, za rok…

Jak byste charakterizoval Mihálika s Hlouškem?

Oba jsou to krajní hráči, tam jsme potřebovali konkurenci zvýraznit, abychom měli lepší ofenzivu, protože nebyla podle našich představ. Střelecky jsme na tom však podle statistik zas tak špatně nebyli.

A naposledy dorazil na hostování z Wolverhamptonu mladý Herc.

To je středový záložník, pozice osmičky nebo desítky. Je ofenzivní, doplňuje útočnou fázi. Takový hráč nám možná trošku v závěru minulé sezony chyběl.

Je možné, že do Plzně během letního přestupového termínu přijde ještě nějaká posila?

Pokud by někdo za vyhovujících podmínek odešel do zahraničí, tak bychom možná ještě hledali. Jinak je to konečná.

Vaším asistentem už není Dušan Fitzel. Je to pro vás výrazný zásah?

Změna to je, ale vedení se tak rozhodlo. Dušanovi končila smlouva a klub zvolil jiné řešení.

Nahradí ho Marek Bakoš, který nedávno ukončil kariéru.

Zapojí se do tréninkového procesu a budeme chtít využít i toho, že má k hráčům blízko. Nechci říct, že bude chodit bonzovat, ale asi s nimi bude víc cítit. Dokáže nám dát lepší informace. Věřím, že je to vhodný typ a trenérská budoucnost, protože Marek je inteligentní kluk a třeba pak bude trénovat sám.

Z hostování se vám mimo jiných vrací i Pavel Šulc, jenž se výborně předvedl v Jihlavě. Jakou má pozici?

Je znevýhodněný tím, že se nejspíš objeví v nominaci na Euro do 19 let. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet a jestli zvládne tu část, kterou stráví s námi. Podle toho se rozhodneme, jestli se budeme chovat jako jiné kluby a zůstane v áčku, pokud na to bude vypadat. Zatím otevřená situace.