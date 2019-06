Plzeňská posila a konkurent pro Limberského: Spoluhráči nejsou soupeři

Přichází se prát o místo, základní sestavu garantovanou určitě nemá. Umí hrát jak na levé straně obranné řady, tak v záloze. Jeho hlavním sokem tak bude zřejmě domácí oblíbenec David Limberský.

„Ale není to jen on, konkurence je tu mnohem větší. Rozhodne se až v zápasech, uvažovat o spoluhráčích jako o soupeřích by asi nebylo úplně správné. Jsme všichni na jedné lodi,“ poznamenal třicetiletý obránce.

Plzeň na startu Kdo všechno je v kádru vicemistra

Posledních tři a půl sezony strávil ve varšavské Legii, se kterou slavil tři mistrovské tituly. V polovině května se s polskou metropolí loučil gólem, když jako střídající hráč zařídil v závěru remízu proti Zaglebie Lubin. To už bylo v době, kdy bylo jasné, že se po skončení sezony přesune na západ Čech.

„Něco dalšího se ještě objevilo, ale když přišla nabídka Plzně, začaly se moje myšlenky jasně ubírat tímto směrem. Kontaktovala mě z české ligy jediná, měl jsem z toho velkou radost. Hraje o nejvyšší příčky a o poháry,“ vypočítává jablonecký odchovanec, který si jméno udělal především během působení ve Slavii.

Čerstvý ligový mistr se však Hlouškovi neozval. „Vůbec bych to neřešil. Hrát proti ní přesto bude trochu jiné, zvláštní,“ řekl.

S Plzní vstoupí v závěru července do bojů o postup do Ligy mistrů. S předkoly už má bohaté zkušenosti. Ani jej proto tak netrápí nezvykle krátký časový prostor mezi koncem minulé sezony a startem té nadcházející.

„Na to už jsem z Polska zvyklý. Liga tam začíná hodně brzo a dovolená nebývala dlouhá. Navíc jsme začínali už i v 1. předkole Ligy mistrů,“ poznamenal.

Ovšem první soutěžní zápas čeká Viktorii v domácí nejvyšší soutěži. Los ligy bude zveřejněn 19. června.

Pro západočeský celek by mohlo být výhodou, že před ostrým vstupem do evropských pohárů odehraje dvě ligová utkání. I když...

„Všichni si myslí, že brzký začátek ligy a krátká příprava vám předkola ulehčí, ale naopak se vám toho může nakupit až moc. Pořád cestujete, navíc v horku... Loni jsme to s Legií odskákali, je to hodně zrádné,“ varuje.