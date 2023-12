Kováč nakonec zůstává v Pardubicích. Se zájemci jednal, možná odejde v létě

Informaci přinesl ve čtvrtek odpoledne server inFotbal.cz, který zároveň upřesňuje, že osobní schůzku měl mít Kováč kromě Liberce také s Mladou Boleslaví, která by v případě jeho angažování odvolala Marka Kuliče.

Nic z toho však alespoň v tuhle chvíli neklapne a Kováč se na jaře pokusí opět udržet Pardubice v první lize. Loni se mu to povedlo až v baráži, aktuálně jsou jeho svěřenci na třinácté příčce a na závěr podzimní části zdolali Liberec 2:0.

Právě díky úspěchu v minulé sezoně podepsal Kováč na začátku sezony nový dvouletý kontrakt. Kvůli neshodám s vedením Pardubic o složení realizačního týmu však v úterý podal rezignaci.

Tu mělo vedení podle webu iSport.cz odmítnout a hned následujícího dne vydal klub oficiální prohlášení. „Vedení FK Pardubice v tuto chvíli konstatuje, že trenér Kováč má s klubem, stejně jako další členové realizačního týmu, uzavřenou platnou a dlouhodobou smlouvu.“

Kováč jako hlavní kouč převzal funkci po dvojici dlouholetých trenérů Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný. Pro mistra Evropy do 21 let z roku 2002 to je druhé angažmá v nejvyšší soutěži, v letech 2020 a 2021 vedl Opavu, se kterou sestoupil.

Bývalý reprezentant dovedl Východočechy v minulé sezoně přes baráž k záchraně, v aktuální sezoně patří týmu 13. místo a její podzimní část zakončil vítězstvím nad Libercem (2:0) po sérii čtyř porážek.