Kováč o údajné rezignaci: Hlavní bylo nastavit styl práce. Stůl máme teď čistý

Možná už byl jednou nohou z klubu, možná ne. Kolem hlavního pardubického trenéra Radoslava Kováče bylo v každém případě kolem Vánoc pořádně rušno, když se spekulovalo o jeho rezignaci a možném angažmá v jiných ligových týmech.

„Stala se věc, o které už se bavit nechci, ale vyříkali jsme si to a všichni máme čistý stůl,“ začal Kováč. „Hodně jsme komunikovali během vánočních svátků, netradičně 25. prosince jsem zajel za panem Vladimírem Pitterem (šéf klubu), potřebovali jsme si všechno říct jasně a na rovinu. Došli jsme k závěru, že obě strany chtějí nadále spolupracovat, to pro mě bylo nejzásadnější,“ dodal.

Pokračujete tedy na stejné vlně jako na podzim?

Ještě na lepší. (směje se) Není důvod na sebe být nějak naštvaní, bylo hlavně potřeba si vykomunikovat, jakým stylem by se mělo a bude pokračovat. To jsou věci, které se podle mě ve fotbale stávají běžně. Všichni jsme se k tomu postavili perfektně a panuje shoda.

Jak všechny ty spekulace vznikly?

Náš fotbalový rybníček je malý, někde to prosáklo a pak už je všechno hodně rychlé. Já mluvím s novináři poprvé, to jste vy. Z toho, co se dělo, jsem samozřejmě radost neměl, protože mi všichni psali a volali a já nevěděl, jak to dopadne. Nakonec tak, že celý náš realizační tým má platnou smlouvu v Pardubicích a jsme za to moc rádi. Teď jdeme zase klub zachránit.

To je jasný cíl do jara. Jak zní pro Pardubice ten snový?

Snovým cílem by bylo dostat se do prostřední skupiny, ale to rozhodně nebude jednoduché. Prioritní je znovu zachránit Pardubice, aby dál hrály ligu, to je cíl všech. Měli jsme mít o pět bodů víc, ale bohužel. Na jaře budeme především muset dávat víc gólů, to je zásadní věc, na které chceme pracovat. A taky na tom, abychom měli k dispozici alespoň dva propracované systémy. Věřím, že to můžeme zvládnout.

Posily se ale zatím na prvním tréninku žádné neobjevily.

Všechno je rozjednané. Jsme moc rádi, že zůstávají všichni kluci, které jsme měli na hostování plus se dolaďuje Kryštof Daněk. U něj je domluva, že by se k nám měl připojit ve středu, z toho mám velkou radost a doufám, že to tak bude. Dál zkoušíme přivést dva hráče, kteří nejsou příslibem do budoucna, ale hotoví.

Pardubický trenér Radoslav Kováč

Třeba Quadriho Adedirana, do jednání vám ale hodil vidle Baník.

Je to složité, jeho ekonomická síla je o poznání větší. Na druhou stranu víme, že ve fotbale může být zítra všechno jinak, v tom už je náš klub taky zkušenější. Jsme pozitivní, něco dopadne.

Na hrot se z hostování vrací David Huf, který řádil ve druholigové Chrudimi (12 gólů v 16 zápasech), v lize ale zatím prorazit nedokázal.

V Pardubicích neměl jistou pozici, říkali jsme mu, že bude nejlepší, když půjde do klubu, kde odehraje maximum zápasů. Pochopil to a dnes všichni chceme, aby se vrátil zpátky do ligy. David ví, že jsme mu poradili dobře, ale tuhle pozici si vystřílel hlavně on sám, takže je to jeho práce.

Během podzimu jste často hájil mladé hráče, teď jsou o půl roku starší a Pardubice na ně budou potřebovat spoléhat zase o něco víc. Jak se změní váš přístup k nim?

Máme odzkoušené, že v jednotlivých přípravách tihle kluci dělají velké pokroky. Mladíci mají za sebou ten adaptační půlrok a měli bychom být zase o něco silnější. Hlavní bude, aby všichni zůstali zdraví.