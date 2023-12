Kováč má v klubu platnou smlouvu, píší Pardubice. Spekulace dál nekomentují

Dvouletý kontrakt podepsal na startu nové sezony v srpnu. Po skončení podzimu měl ale v úterý podle serveru inFotbal.cz ve východočeském klubu skončit na vlastní žádost.

Důvodem měly být neshody s vedením kvůli složení realizačního týmu.

„Vedení FK Pardubice v tuto chvíli konstatuje, že trenér Kováč má s klubem, stejně jako další členové realizačního týmu, uzavřenou platnou a dlouhodobou smlouvu,“ stojí v prohlášení.

Samotný Kováč na přímé dotazy redakce v úterý nereagoval. Podle webu iSport.cz mělo vedení klubu žádost o předčasné ukončení smlouvy odmítnout.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč patří v Česku dlouhodobě mezi žádané trenéry, spojován byl se zájmem z Boleslavi, Liberce či ostravského Baníku, kam už měl v minulosti blízko jako pravá ruka Pavla Hapala.

Pardubický trenér Radoslav Kováč na předsezonní tiskové konferenci.

Všechny kluby ale stabilního kouče mají, v Ostravě trénuje zmíněný Hapal, v Mladé Boleslavi pak Marek Kulič a v Liberci je Luboš Kozel.

Kováč jako hlavní kouč převzal funkci po dvojici dlouholetých trenérů Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný. Pro mistra Evropy do 21 let z roku 2002 to je druhé angažmá v nejvyšší soutěži, v letech 2020 a 2021 vedl Opavu, se kterou sestoupil.

Bývalý reprezentant dovedl Východočechy v minulé sezoně přes baráž k záchraně, v aktuální sezoně patří týmu 13. místo a její podzimní část zakončil vítězstvím nad Libercem (2:0) po sérii čtyř porážek.